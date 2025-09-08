Могут ли некоторых казахстанцев лишить льгот и пособий, рассказала Жакупова

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах правительства прокомментировала заявление президента о поощрении кабмином социального иждивенчества и мошенничества, передает корреспондент Zakon.kz.

Жакупова указала на важность придерживаться принципа социальной справедливости.

"Президент сказал, что мы должны изжить в своем обществе социальное иждивенчество и мошенничество, а убирать льготы или лишать кого-то права на получение льготы (речи не было – Прим. ред.). Оптимизация льгот это как раз таки обеспечение эффективности, а главная цель поставлена: во-первых, изжить, искоренить социальное иждивенчество и мошенничество", – сказала она.

Министр напомнила, что завтра, 9 сентября, состоится заседание правительства и выразила уверенность, что кабмин выработает определенные меры. Какие именно, по ее словам, говорить еще рано.

"Деньги должны ходить за гражданином. Это была первая мысль, озвученная президентом. Во-вторых, стандарты должны быть везде одинаковыми", – резюмировала министр.

8 сентября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления с Посланием народу Казахстана заявил, что в стране предстоит унифицировать размеры социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах.