Общество

Саткалиев: Казахстанцы, выбравшие название АЭС, тоже становятся ее "родителями"

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 11:49 Фото: pexels
Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды 21 ноября 2025 года рассказал о значении участия граждан в конкурсе по выбору названия для АЭС, передает корреспондент Zakon.kz.

Саткалиев подчеркнул, что на проведение конкурса по выбору названия для первой АЭС не было затрачено ни одного тенге и никаких денежных призов для победителей не предусмотрено.

"Сертификат в ближайшее время будет размещен на платформе электронного правительства и подтвердит, что человек, предложивший название, является автором наименования энергетического объекта. Принцип участия в конкурсе предполагал личную инициативу граждан. И я считаю, что сама причастность к этому процессу уже дает большое внутреннее удовлетворение и ощущение вклада. Более того, у казахов всегда была серьезная традиция выбора имен", – сказал Саткалиев.

Он отметил, что к этому относились внимательно: как правило, старейшины или уважаемые люди выбирали имя, учитывая его смысл, исторический подтекст.

"Такой энергетический посыл и поддержка населения очень важны. Люди, предложившие название станции, в каком-то смысле тоже становятся ее "родителями". При предварительных обсуждениях мы несколько раз собирались с комиссией и рассматривалось огромное количество вариантов. Когда мы еще не знали, что победит "Балқаш", обсуждались самые разные названия. Члены комиссии предлагали собственные варианты – споры были достаточно горячими. Поэтому назвать выбор "предсказуемым" нельзя. Мы до последнего не знали, каким будет итог конкурса. Тем более в социальных сетях активно обсуждались совсем другие названия", – озвучил председатель Агентства по атомной энергии.

Ранее Алмасадам Саткалиев объяснил выбор названия для первой АЭС.

17 ноября 2025 года в Казахстане завершился всенародный конкурс на лучшее наименование первой атомной электростанции (АЭС) страны.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
