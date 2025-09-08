#АЭС в Казахстане
Общество

Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на бензин

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 14:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов 8 сентября 2025 года прокомментировал опасения казахстанцев по поводу дальнейшего роста цен на бензин, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, может ли подорожать топливо на фоне укрепления доллара и его нехватки в соседней России.

"Здесь никакой привязки к доллару, наверное, нет. Есть внутренние спросы и предложения, есть переживания людей в связи с ситуацией в Российской Федерации: все-таки почти 7 тыс. км границ никак не обойти. Поэтому ситуация и вызывает определенные беспокойства у наших граждан", – сказал Ерлан Аккенженов.

На сегодня, по его словам, ситуация по бензину марки АИ-95 стабильная.

"На прошлой неделе у нас запасы были на 21 день, а на этой уже на 26. Запасы увеличиваются, заводы работают стабильно. По АИ-92 аналогичная ситуация. Я не думаю, что ситуация повторится как в России", – подчеркнул глава Минэнерго.

Он напомнил, что профильное ведомство регулярно продлевает запрет на вывоз бензина из страны.

27 августа 2025 года министр рассказывал о вероятности дефицита топлива этой осенью.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
