Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на бензин

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов 8 сентября 2025 года прокомментировал опасения казахстанцев по поводу дальнейшего роста цен на бензин, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, может ли подорожать топливо на фоне укрепления доллара и его нехватки в соседней России.

"Здесь никакой привязки к доллару, наверное, нет. Есть внутренние спросы и предложения, есть переживания людей в связи с ситуацией в Российской Федерации: все-таки почти 7 тыс. км границ никак не обойти. Поэтому ситуация и вызывает определенные беспокойства у наших граждан", – сказал Ерлан Аккенженов.

На сегодня, по его словам, ситуация по бензину марки АИ-95 стабильная.

"На прошлой неделе у нас запасы были на 21 день, а на этой уже на 26. Запасы увеличиваются, заводы работают стабильно. По АИ-92 аналогичная ситуация. Я не думаю, что ситуация повторится как в России", – подчеркнул глава Минэнерго.

Он напомнил, что профильное ведомство регулярно продлевает запрет на вывоз бензина из страны.

27 августа 2025 года министр рассказывал о вероятности дефицита топлива этой осенью.