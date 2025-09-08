Новый режим работы и учебы, удаленка: в Алматы намерены бороться с пробками

Акимат Алматы в рамках стремления улучшить ситуацию на дорогах города, особенно в часы пик, рассматривает и внедряет разные меры, в том числе изменение графиков и режимов работы разных категорий жителей города, сообщает Zakon.kz.

Что уже сделано

По информации акимата Алматы, постановлением акима города принято решение об изменении режима работы местных исполнительных органов.

Для части сотрудников, по соглашению сторон, предусмотрен вариант гибкого графика. Начало рабочего дня перенесено с 9:00 на 8:30, при этом обеденный перерыв увеличен с 1 часа до 1,5 часа.

Что предлагается сделать

Как стало известно, акимат Алматы поддерживает инициативу депутатов о переводе офисных сотрудников частных компаний на удаленный режим как одну из возможных мер по снижению транспортной нагрузки.

"Вместе с тем окончательное решение о переводе работников на дистанционный формат принимается самими частными компаниями", – отметили в акимате.

Аппараты акимов районов уже направляли письма в адрес предпринимателей с предложением рассмотреть возможность перевода части офисных сотрудников на гибкий или удаленный график, в период со 2 по 6 сентября 2025 года. Письма носили исключительно рекомендательный характер.

Также рассматривается вопрос перехода сотрудников государственных органов на удаленный формат.

"При этом основной акцент делается на оптимизацию графика работы в соответствии с законодательством Казахстана, предусматривающим возможность перевода не более 30% сотрудников на дистанционный режим". акимат Алматы

Кроме того, чтобы снизить транспортную нагрузку для студентов вузов и колледжей, предлагается внедрение дифференцированного графика начала учебных занятий: часть учебных заведений будет начинать занятия с 8:00, часть – с 10:00.

"Такой подход позволит распределить поток более чем 637 тысяч студентов, обеспечив их прибытие в учебные заведения в разное время и разгрузив дороги в часы пик", – рассказали в акимате.

В Астане уже приняли решение работать по новому графику. C 15 сентября 2025 года изменения коснутся государственных и квазигосударственных структур, расположенных в центральных районах города.