#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
539.55
627.55
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
539.55
627.55
6.7
Общество

В Астане изменили рабочее время: кого коснутся новые правила

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 15:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
C 15 сентября 2025 года в Астане столичные организации начнут работать по новому графику. Такое решение было принято, чтобы разгрузить дороги в часы пик. Как и кого это коснется, рассказали Zakon.kz в пресс-службе акимата.

Так, согласно заявлению ведомства, изменения коснутся государственных и квазигосударственных структур, расположенных в центральных районах города.

"С 15 сентября рабочий день для городских коммунальных служб будет начинаться в 07:30, акимата Астаны – в 7:30, ряда госорганов и квазигоскомпаний – в промежутке с 07:30 до 8:00".Пресс-служба акимата Астаны

Соответственно, сдвинется и время завершения рабочего дня в этих организациях.

Стоит уточнить, что график работы частных структур и бизнеса, школ, детсадов, больниц, поликлиник, ЦОНов и других социальных объектов не меняется.

В акимате также напомнили, что ряд министерств и государственных органов уже начинают рабочий день с 8:00.

Эти меры принимаются для разгрузки транспортного потока в часы пик на основных магистралях.

Вместе с этим, заявили специалисты, будет усилен контроль за нарушениями правил парковки и остановки автомашин, затрудняющих движение транспорта: машины злостных нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянки.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 15:23
График работы некоторых организаций изменят в Астане, чтобы разгрузить дороги

Еще весной мы сообщали, что с 20 марта 2025 года на новый рабочий график перешла вся Восточно-Казахстанская область. К примеру, власти Усть-Каменогорска уверены, что внедрение более гибкого рабочего режима улучшит качество жизни и повысит организацию труда как для работников, так и для жителей города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Ақтөбе преображается: предприниматели поддержали призыв акима города
Общество
16:30, Сегодня
Ақтөбе преображается: предприниматели поддержали призыв акима города
Полицейский совершил кражу на 150 млн тенге
Общество
16:12, Сегодня
Полицейский совершил кражу на 150 млн тенге
Страдающим эпилепсией не хватает лекарств в Казахстане – депутат
Общество
16:09, Сегодня
Страдающим эпилепсией не хватает лекарств в Казахстане – депутат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: