В Астане изменили рабочее время: кого коснутся новые правила

C 15 сентября 2025 года в Астане столичные организации начнут работать по новому графику. Такое решение было принято, чтобы разгрузить дороги в часы пик. Как и кого это коснется, рассказали Zakon.kz в пресс-службе акимата.

Так, согласно заявлению ведомства, изменения коснутся государственных и квазигосударственных структур, расположенных в центральных районах города.

"С 15 сентября рабочий день для городских коммунальных служб будет начинаться в 07:30, акимата Астаны – в 7:30, ряда госорганов и квазигоскомпаний – в промежутке с 07:30 до 8:00". Пресс-служба акимата Астаны

Соответственно, сдвинется и время завершения рабочего дня в этих организациях.

Стоит уточнить, что график работы частных структур и бизнеса, школ, детсадов, больниц, поликлиник, ЦОНов и других социальных объектов не меняется.

В акимате также напомнили, что ряд министерств и государственных органов уже начинают рабочий день с 8:00.

Эти меры принимаются для разгрузки транспортного потока в часы пик на основных магистралях.

Вместе с этим, заявили специалисты, будет усилен контроль за нарушениями правил парковки и остановки автомашин, затрудняющих движение транспорта: машины злостных нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянки.

Еще весной мы сообщали, что с 20 марта 2025 года на новый рабочий график перешла вся Восточно-Казахстанская область. К примеру, власти Усть-Каменогорска уверены, что внедрение более гибкого рабочего режима улучшит качество жизни и повысит организацию труда как для работников, так и для жителей города.