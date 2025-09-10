Война с пробками: поможет ли новый график учебы и работы городу Алматы

В Алматы предложили изменить время начала учебы студентов и работы госструктур. Такие меры призваны улучшить ситуацию с заторами в городе, в том числе в период ремонта некоторых улиц. Разгрузится ли мегаполис после принятия нововведений – мнения экспертов в материале Zakon.kz.

Алматы: дифференцированный график

Согласно информации акимата Алматы, для того, чтобы снизить загруженность городских автодорог, для вузов и колледжей предлагается внедрить дифференцированный график начала занятий: часть учебных заведений будет приступать к занятиям в 08:00, часть – в 10:00.

Также акимат поддержал инициативу депутатов о переводе офисных сотрудников частных компаний на удаленный или гибкий режим работы. Но отмечается, что окончательное решение остается за работодателями. В этой связи районные акиматы направили предпринимателям письма с рекомендацией рассмотреть такие меры.

"Такой подход позволит распределить поток более чем 202 тыс. студентов, обеспечив их прибытие в учебные заведения в разное время и разгрузив дороги в часы пик", – заверили в администрации мегаполиса.

Алматы – не единственный город, в котором решили откорректировать график работы трудящихся и обучающихся. В нескольких регионах страны поступали подобные предложения по переводу на другой режим госслужащих и студентов, чтобы решить несколько сложностей в функционировании крупных населенных пунктов.

Что предлагают в Астане и других регионах

К примеру, в Астане депутат Мажилиса Асылбек Нуралин высказался за изменение рабочего графика, чтобы установить более раннее начало работы в столичных офисах и в других крупных городах Казахстана, – в 07:00 или 08:00. По его мнению, это позволит решить вопрос с пробками, а точнее, перераспределить транспортные потоки и снизить утреннюю нагрузку на дорогах.

К слову, одновременно с предложением мажилисмена аналогичное новшество изучалось в Управлении транспорта Астаны. Его рассматривали как возможность начала рабочего дня некоторых госорганов, коммунальных и бюджетных учреждений с 08:30. В ведомстве предположили, что это позволит сотрудникам государственных учреждений не следовать по автодорогам столицы одновременно со всеми остальными горожанами. Известно, что сотрудники Министерства экологии Казахстана работают по новому расписанию уже с апреля 2025 года.

Кроме того, в Алматинской области также ввели иной график работы государственных служащих – с 08:00 до 17:30. Обеденный перерыв – с 12:30 до 14:00. Об этом 16 июня 2025 года рассказали в пресс-службе областного акимата.

Весной текущего года на новый распорядок перешла вся Восточно-Казахстанская область. В Усть-Каменогорске госслужащие начали работать на час раньше.

"С 20 марта в Усть-Каменогорске вступает в силу новый рабочий график для государственных учреждений и бюджетных организаций", – проинформировал замакима ВКО Дархан Сапанов на заседании в городском акимате.

В соответствии с новыми правилами рабочий день там теперь стартует в 08:00, а завершается в 17:30 с перерывом на обед с 12:00 до 13:30. Обусловлено решение властей региона тем, что данная мера принесет положительные изменения, улучшив условия для работы и отдыха горожан. Также изменения будут способствовать более эффективному трудовому процессу в государственных учреждениях и организациях региона.

Фото: pixabay

Ранее идею сдвига начала рабочего дня прокомментировал аким Астаны Женис Касымбек. Находясь на встрече в Акорде, он сообщил, что транспортные потоки в городе активно анализируются, дабы рассмотреть удобные варианты изменения графика для отдельных сфер деятельности, или столичных районов. Именно тогда он заявил, что, по одному из сценариев, госорганы и коммунальные службы могут перейти на график с 08:30.

Такая практика применялась и в мире, принося свои плоды, позволяя снизить трафик на 15%. Перевод графика работы на более раннее время вводился и в Москве (Россия), и в Париже (Франция), и в других странах. Госструктуры начинали свою деятельность раньше, чем остальное население.

Мнение урбаниста

Как считает урбанист Дмитрий Димов, перенос начала рабочего дня может положительно повлиять на трафик, решив некоторые проблемы мегаполиса.

"Большой поток автомобилей, пассажиров растянется на большее часовое окно. Главное – грамотно все рассчитать и распределить потоки и не торопиться с введением. Как говорится, "сначала семь раз отмерь...", – сказал собеседник.

Он добавил, что нельзя сказать, что эти меры крайне действенные, но это один маленький полезный шаг из большого комплекса работ, которые нужно проводить в Алматы для снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру.

"Польза точно будет. В приоритете должен быть сдвиг на более раннее время, а не на позднее. У нас световой день начинается рано, поэтому и переносить начало чего-либо нужно в эту сторону, а не позже – к 10-11 часам утра. Город в целом должен работать круглые сутки – утром, днем, вечером и даже ночью. Не должно быть так, что существует только два "часа пик" в сутках. Стремление рассредоточить трафик является логичным и хорошим намерением властей города". Дмитрий Димов

Что действительно поможет разгрузить город, продолжает урбанист, так это жесткое регулирование частных транспортных средств.

Он полагает, что именно автомобили, занимающие около 10 квадратных метров и перевозящие в среднем "полтора пассажира", провоцируют собой все существующие пробки.

"Не кто-то другой виноват в создании пробки. Виноват каждый, кто сам стоит в заторе и формирует его. Город должен стимулировать население меньше пользоваться автомобилями, делать их менее привлекательными для людей, параллельно создавая качественные альтернативы. Чем чаще люди будут выбирать для передвижения метро, автобусы, каршеринг, электросамокаты, велосипеды, а также ходить пешком, тем реже будет затруднено движение на дорогах. Передвижение на автомобиле должно перестать быть быстрым и комфортным в пользу других видов транспорта". Дмитрий Димов

Вместе с тем снижению загруженности автодорог поможет и маломобильный транспорт, считает эксперт.

"Чтобы систематизировать курсирование всех участников движения на улицах города: пешеходов, электросамокатов и велосипедов, нужно создавать инфраструктуру, отделив передвижение транспортных средств от пешеходов. Забираем одну полосу у автомобилей и отдаем ее велосипедам и электросамокатам. И туда же подтягиваем создание для них светофоров и прочей инфраструктуры – это необходимый комплекс мер", – подчеркнул спикер.

Точка зрения врачей и учителей Алматы

В свою очередь, медики мегаполиса считают, что изменение в расписании учащихся путем переноса занятий на более раннее время может негативно повлиять на успеваемость студентов.

"Согласно исследованиям и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, слишком раннее начало учебных занятий может негативно сказаться на когнитивных функциях студентов: снижается концентрация внимания, успеваемость, растет уровень стресса. В Казахстане также проводились обсуждения по этой теме, и Министерство просвещения ранее рекомендовало школам и колледжам учитывать биоритмы обучающихся при составлении расписания". Управление образования города Алматы

Кроме того, добавили в управлении, более ранний подъем учащихся в зимний период связан с повышенным риском травматизма и ДТП. Также это может вызвать несоответствие графиков родителей и детей, что отражается на психологическом климате в семье. Однако разъяснительная работа уже началась.

"Администрации колледжей проводят разъяснительную работу с родителями и студентами, подчеркивая преимущества нового графика: снижение транспортных заторов, возможность эффективнее распределять время после учебы для дополнительных занятий, спортивных секций, семейных дел. На основании пилотных проектов в некоторых регионах Казахстана отмечено, что адаптация студентов к новому расписанию происходит в течение 2-3 недель". Управление образования города Алматы

В то же время, добавили в Управлении образования Алматы, согласно действующему законодательству, график учебного процесса колледжей разрабатывается на основе государственных общеобязательных стандартов высшего образования (ГОСО) и утвержденных учебных планов.

"Сдвиг времени начала занятий не изменяет общий объем учебных часов и не требует пересмотра учебного плана. Решения о корректировке графика принимаются самими образовательными организациями, но с обязательным согласованием с Управлением образования города Алматы", – заключили в ведомстве.

Позиция Минпросвещения

В Министерстве просвещения Казахстана рассказали о том, как будет строиться учебный процесс в условиях возможной корректировки времени обучения.

В ответе на запрос редакции отмечается, что местные исполнительные органы могут самостоятельно пересмотреть время начала занятий, но в соответствии с санитарными нормами и правилами режима учебного дня. Также можно воспользоваться возможностью двухсменной системы.

"Необходимо учитывать специфику колледжей, которая предусматривает как теоретическую подготовку студентов, так и получение ими профессиональных навыков на базе предприятий и организаций. В период прохождения производственного обучения и профессиональной практики на обучаемого распространяются правила трудового распорядка". Министерство просвещения Казахстана

Также в министерстве отметили, что учебная нагрузка студентов программы ТиПО устанавливается как государственными общеобязательными стандартами, так и внутренними правилами колледжа.

"Каждый колледж разрабатывает и утверждает свои правила внутреннего распорядка, которые детализируют требования к организации учебного процесса, включая составление расписания. Ориентир – результаты обучения с учетом максимального объема учебной нагрузки, уровня подготовки обучающихся. Срок обучения должен соответствовать образовательным программам технического и профессионального образования", – говорится в документе.

При этом во время принятия решения в изменении расписания колледжа учитываются: учебный процесс (учебный план, требования СанПин), занятость преподавателей (нагрузка, доступность), состояние здоровья студентов (учет физиологических потребностей), а также транспортная нагрузка.

Кроме того:

Расписание занятий строится на основе утвержденного учебного плана, который определяет последовательность и объем изучаемых дисциплин. Расписание занятий в организациях, реализующих образовательные программы ТиПО, составляется самостоятельно в соответствии с графиком учебного процесса и рабочими учебными планами.

Санитарно-эпидемиологические нормы соблюдаются согласно требованиям, а также в соответствии с установленными правилами организации, учебного процесса и нагрузкой на студентов.

Учебный год начинается и заканчивается согласно графику учебного процесса. Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы, а продолжительность академических периодов и каникул определяется организацией ТиПО самостоятельно.

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. Время отдыха и приема пищи в перерывах между занятиями для педагогов одновременно с обучающимися определяется правилами внутреннего распорядка организации ТиПО.

Вместе с тем, при односменном режиме обучения колледжи могут рассматривать возможность более позднего начала учебных занятий. Вопросы организации учебного процесса в колледжах относятся к компетенции местных органов управления образования.

Многие специалисты считают, что предложение по изменению графика обучения студентов и сдвигу прибытия на рабочее место в Алматы спорное. Есть мнение, что предлагаемые сейчас меры смогут помочь лишь частично, так как в первую очередь нужно бороться с главными причинами возникновения пробок: слабой организацией дорожного движения и отсутствием достаточного количества объектов образовательной инфраструктуры.