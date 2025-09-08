Топ-10 фраз мошенников опубликовало МВД Казахстана

Министерство внутренних дел Казахстана сегодня, 8 сентября 2025 года, опубликовало топ-10 фраз, которые используют мошенники, чтобы обмануть граждан, сообщает Zakon.kz.

1. "Чтобы сохранить деньги, переведите их на текущий счет или снимите с депозита и переведите на другой счет".

Классический прием: создается иллюзия срочной угрозы.

2. "С вами разговаривает следователь / сотрудник МВД / КНБ (Ф. И. О.). Не кладите трубку!".

Используется поддельный авторитет и давление.

3. "Никому не говорите об этом звонке – проводится секретная операция!"

Мошенники изолируют жертву, чтобы она не смогла посоветоваться.

4. "Поступила заявка на изменение кодового слова".

Внушается мысль, что доступ к счету скоро будет утрачен.

5. "Я – сотрудник службы безопасности сотового оператора. Сейчас вам придет код – просьба сообщить его!"

Классическая схема для кражи SIM-карт и входа в онлайн-банкинг.

6. "Необходимо перевести депозитные средства на "защищенный" счет банка".

Под предлогом защиты деньги уводят на подконтрольные счета.

7. "Это сотрудник национальной безопасности. Просим сообщить, в каких банках у вас есть счета или кредиты. В связи с этим требуется предоставить данные карт или депозитов для их немедленной блокировки".

Мошенники собирают полные данные для последующего хищения.

8. "Ваш родственник попал в беду (ДТП, полиция, больница). Срочно переведите деньги!"

Эмоциональный шантаж и давление временем.

9. "Вы выиграли приз / компенсацию! Чтобы получить его, оплатите госпошлину (налог, доставку)".

Ложное обещание выгоды.

10. "С вашего счета только что пытались списать деньги. Чтобы остановить операцию, назовите код из SMS".

Создается паника, чтобы выдать одноразовый пароль.

Как подчеркнули в МВД, цель подобных звонков :

получить доступ к мобильному приложению клиента;

убедить человека самостоятельно перевести деньги на так называемый "защищенный" счет;

склонить человека к установке программ удаленного доступа, таких как TeamViewer, AnyDesk, RustDesk, HopToDesk, RudeDesktop и другие.

"Никогда не сообщайте коды, CVV, PIN, данные карт и не переводите деньги "для защиты". Настоящие сотрудники полиции, банков или операторов никогда не просят деньги или коды по телефону", – посоветовали казахстанцам в МВД.

