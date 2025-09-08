#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.91
628.87
6.6
Общество

Игорь Крутой вновь порадовал своих поклонников хорошей новостью

российский композитор и пианист Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 17:06 Фото: ВКонтакте/Игорь Крутой
Сегодня, 8 сентября 2025 года, известный российский композитор и пианист Игорь Крутой вновь порадовал своих поклонников хорошей новостью. Он рассказал, что принимает участие в новом проекте и предположил, что может им даже надоесть, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram 71-летний маэстро заявил: "Сентябрь ни мне, ни вам, мои дорогие подписчики, скучать не даст".

"Еще не закончились съемки "Ты – супер!", а уже мы стартовали с новым проектом на НТВ "Браво! Бис!" во главе с теми же Тимуром Вайнштейном и Юлией Сумачёвой… Таким образом, буду параллельно сниматься на НТВ сразу в двух проектах… Как бы не надоесть вам, дорогие подписчики, мне кажется, такая опасность у меня уже появилась… А сегодня вашему вниманию репортаж со старта съемок нового проекта на НТВ "Браво! Бис!" До встречи в эфире!" – написал Крутой.

Фолловеры сразу же переубедили Игоря Яковлевича и попросили почаще делиться такими видео закулисья:

  • "Ну, какой же красавчик!"
  • "Маэстро! Мы вас обожаем!"
  • "Игорь Яковлевич, вас много не бывает, люблю!"
  • "Игорь Крутой, вы действительно Крутой и самый лучший".
  • "Вас всегда приятно видеть. А слушать вас большое удовольствие".
  • "Здравствуйте, маэстро! Вас всегда приятно видеть и слушать, спасибо за видео".
  • "Всегда радостно и интересно видеть все, что связано с вами, любимый маэстро".
  • "Наоборот, интересно смотреть съемки такого формата, где все, как есть и без телевизионной ретуши. Вы – большой молодец! Дай вам Бог здоровья и сил, вы не зря носите свою фамилию!"
  • "Игорь Яковлевич! Вы прекрасно знаете, что мы очень любим ваши сюжеты и смотрим с удовольствием! Хочется пожелать новому проекту... успехов и удачи, пусть все получится!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 17:06
Игорь Крутой и Полина Гагарина сообщили поклонникам хорошую новость

Ранее новая публикация Игоря Крутого вызвала одновременно восторг и возмущение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Алматы пять дней ожидают перебои с электричеством
Общество
17:36, Сегодня
Алматы пять дней ожидают перебои с электричеством
Новое питание школьников: важная информация для родителей
Общество
17:33, Сегодня
Новое питание школьников: важная информация для родителей
Единственный в стране: в области Абай готовят специалистов по аэрофотогеодезии
Общество
17:21, Сегодня
Единственный в стране: в области Абай готовят специалистов по аэрофотогеодезии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: