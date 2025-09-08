Игорь Крутой вновь порадовал своих поклонников хорошей новостью

Под публикацией в Instagram 71-летний маэстро заявил: "Сентябрь ни мне, ни вам, мои дорогие подписчики, скучать не даст".

"Еще не закончились съемки "Ты – супер!", а уже мы стартовали с новым проектом на НТВ "Браво! Бис!" во главе с теми же Тимуром Вайнштейном и Юлией Сумачёвой… Таким образом, буду параллельно сниматься на НТВ сразу в двух проектах… Как бы не надоесть вам, дорогие подписчики, мне кажется, такая опасность у меня уже появилась… А сегодня вашему вниманию репортаж со старта съемок нового проекта на НТВ "Браво! Бис!" До встречи в эфире!" – написал Крутой.