Игорь Крутой вновь порадовал своих поклонников хорошей новостью
Под публикацией в Instagram 71-летний маэстро заявил: "Сентябрь ни мне, ни вам, мои дорогие подписчики, скучать не даст".
"Еще не закончились съемки "Ты – супер!", а уже мы стартовали с новым проектом на НТВ "Браво! Бис!" во главе с теми же Тимуром Вайнштейном и Юлией Сумачёвой… Таким образом, буду параллельно сниматься на НТВ сразу в двух проектах… Как бы не надоесть вам, дорогие подписчики, мне кажется, такая опасность у меня уже появилась… А сегодня вашему вниманию репортаж со старта съемок нового проекта на НТВ "Браво! Бис!" До встречи в эфире!" – написал Крутой.
Фолловеры сразу же переубедили Игоря Яковлевича и попросили почаще делиться такими видео закулисья:
- "Ну, какой же красавчик!"
- "Маэстро! Мы вас обожаем!"
- "Игорь Яковлевич, вас много не бывает, люблю!"
- "Игорь Крутой, вы действительно Крутой и самый лучший".
- "Вас всегда приятно видеть. А слушать вас большое удовольствие".
- "Здравствуйте, маэстро! Вас всегда приятно видеть и слушать, спасибо за видео".
- "Всегда радостно и интересно видеть все, что связано с вами, любимый маэстро".
- "Наоборот, интересно смотреть съемки такого формата, где все, как есть и без телевизионной ретуши. Вы – большой молодец! Дай вам Бог здоровья и сил, вы не зря носите свою фамилию!"
- "Игорь Яковлевич! Вы прекрасно знаете, что мы очень любим ваши сюжеты и смотрим с удовольствием! Хочется пожелать новому проекту... успехов и удачи, пусть все получится!"
Ранее новая публикация Игоря Крутого вызвала одновременно восторг и возмущение.