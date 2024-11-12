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Как изменятся требования к школьному питанию в Казахстане

Питание , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 19:01 Фото: pixabay
Минздрав при поддержке ЮНИСЕФ представил новые стандарты питания детей в школах, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 12 ноября, Министерство здравоохранения совместно с Министерством просвещения при поддержке ЮНИСЕФ и национальных экспертов провели тематический круглый стол.

Как отметили в Минздраве, участники встречи ознакомились с проектом нового стандарта школьного питания, который должен стать основой для организации питания в учреждениях образования. Он охватывает все этапы: от закупки продуктов до приготовления еды и обучения сотрудников, работающих в этой сфере.

"Рацион школьников планируется пересмотреть с учетом полезности и питательности блюд, исходя из норм потребления энергии и нутриентов, а также соли, сахара и насыщенных жиров. Минздрав совместно с Казахской академией питания разработали ряд рекомендаций по улучшению питания учащихся, включая особые диетические потребности. Это касается детей с сахарным диабетом, пищевой аллергией, непереносимостью лактозы и другими особенностями", – говорится в сообщении.

Эксперты также обсудили, как сделать питание в школах доступным для всех детей, независимо от региона.

К слову, 14 августа в Министерстве просвещения страны рассказали о количестве школьников, которые с начала учебного года будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием.

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