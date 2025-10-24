#АЭС в Казахстане
Общество

Осенние каникулы школьников в Казахстане: что нужно знать родителям

Семья, родители, родитель, дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 09:47 Фото: pexels
В казахстанских школах завершается первая четверть. В связи с этим Министерством просвещения (МП) Казахстана разработаны и направлены в регионы рекомендации по организации осенних каникул, в том числе в рамках единой программы воспитания "Адал азамат", сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства сегодня, 24 октября 2025 года:

  • Профориентационная работа с учащимися: организация экскурсий на предприятия, а также проведение встреч с лучшими представителями различных профессий.
  • Для обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обучающихся на дому, важно организовать: виртуальные экскурсии, онлайн-конкурсы, мероприятия с психологами, консультации по определенным предметам.
  • Взаимодействие с родителями: проведение совместных с детьми культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, экскурсий, интернет-марафонов, конференций и форумов для родителей.
  • Центры педагогической поддержки родителей: консультации по вопросам воспитания детей и профилактике вредных привычек с приглашением представителей правоохранительных органов, здравоохранения, представителями ЧС.
"Обеспечение безопасности детей – одна из основных задач как для школы, так и для родителей. Поэтому важно проводить инструктаж для обучающихся и их родителей об охране жизни и здоровья на период осенних каникул перед мероприятиями".Пресс-служба Минпросвещения

Отметим, что в этом учебном году осенние каникулы продлятся 7 календарных дней – с 27 октября до 2 ноября включительно.

Фото: Zakon.kz

28 июля 2025 года стало известно, что в Казахстане определили сроки обучения и каникул. Подробнее об этом – по ссылке.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
