Осенние каникулы школьников в Казахстане: что нужно знать родителям

В казахстанских школах завершается первая четверть. В связи с этим Министерством просвещения (МП) Казахстана разработаны и направлены в регионы рекомендации по организации осенних каникул, в том числе в рамках единой программы воспитания "Адал азамат", сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства сегодня, 24 октября 2025 года:

Профориентационная работа с учащимися: организация экскурсий на предприятия, а также проведение встреч с лучшими представителями различных профессий.

Для обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обучающихся на дому, важно организовать: виртуальные экскурсии, онлайн-конкурсы, мероприятия с психологами, консультации по определенным предметам.

Взаимодействие с родителями: проведение совместных с детьми культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, экскурсий, интернет-марафонов, конференций и форумов для родителей.

Центры педагогической поддержки родителей: консультации по вопросам воспитания детей и профилактике вредных привычек с приглашением представителей правоохранительных органов, здравоохранения, представителями ЧС.

"Обеспечение безопасности детей – одна из основных задач как для школы, так и для родителей. Поэтому важно проводить инструктаж для обучающихся и их родителей об охране жизни и здоровья на период осенних каникул перед мероприятиями". Пресс-служба Минпросвещения

Отметим, что в этом учебном году осенние каникулы продлятся 7 календарных дней – с 27 октября до 2 ноября включительно.

Фото: Zakon.kz

