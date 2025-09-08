#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.91
628.87
6.6
Общество

Алматы пять дней ожидают перебои с электричеством

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 17:36 Фото: unsplash
В Алматы с 8 по 12 сентября 2025 года будут проводиться ремонтные работы на линиях электропередачи. В пресс-службе АО "Алатау жарық компаниясы" уточнили, что это станет причиной кратковременного отключения света, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, во время этих работ, проводимых для обеспечения бесперебойного электроснабжения и улучшения его качества, обесточивание объектов будет производиться кратковременно только в исключительных случаях, если нет возможности переключить потребителей конкретного участка на иной источник электропитания.

Запланированные ремонтные работы на электросетях включают в себя очистку проводов от посторонних предметов, частичную их замену, др., которые бригады выполняют, как правило, в течение не более 1,5-2 часов.

8 сентября

С 08:00 до 17:00 работы будут проходить:

  • микрорайон Карагайлы;
  • микрорайон Таусамалы (улицы Шакена Ниязбекова, Молдагуловой, Толе би);
  • микрорайон Томирис (улицы Центральная 40-115, Маркса 2-111, Озерная 52-95);
  • микрорайон Кулагер (улицы Серикова, дома 37-37а; дома 63-78);
  • улицы Ахан Серы, Айбасова, проспект Сейфуллина;
  • улицы Папанина, Потанина, Герцена, Джангильдина, Нур Алем, Стальского, Якубова, Руставели, Ереванская;
  • частный сектор: улицы Акбулакская, Зубарева, Летняя, Луговского, Маркелова, Чуйская.

С 09:00 до 17:00:

  • микрорайон Горный Гигант, микрорайон Актобе;
  • микрорайон Каргалы (улица Кенесары Хана).

9 сентября

С 08:00 до 17:00 работы пройдут по следующим адресам:

  • микрорайон Тастыбулак, Акжар;
  • микрорайон Таусамалы;
  • микрорайон Маяк (улицы Асфендиярова, Капчагайская, Аққұтан);
  • улица Суюнбая (дома 172А, 437А, 437Б, 467-481);
  • проспект Красногвардейский, 178/1;
  • улицы Ахан Серы, Варшавский переулок, Бехтерева, Сейфуллина, Дулатова.

С 09:00 до 17:00:

  • микрорайон Каргалы (улицы Мустафина, Кирова, Новая, Жансугурова, Рыскулбекова, Абая, микрорайон Мирас);
  • площадь Республики, улица Сатпаева – угол Желтоксан;
  • микрорайон Горный Гигант, микрорайон Актобе;
  • улицы Ак-кайнар, Жолбарыс, Булбул, Рахмадиева.

С 09:00 до 24:00:

  • проспект Аблай хана, 24-32;
  • улица Маметовой, 29/41;
  • микрорайон Шанырак-1 (улицы Утемис Улы, Каратау, Егемен, Майры, Орбулак, Ертаргын, Каркара).

10 сентября

С 08:00 до 17:00:

  • микрорайон Тастыбулак, Акжар;
  • микрорайон Карагайлы (улицы К. Надырова, Т. Какишев, Калмыков, Бегайыл, Енлик-Кебек);
  • микрорайон Акжар (садоводческое товарищество "Алтын Алма");
  • микрорайон Томирис (улицы Озерная, Центральная, Маркса, Маркатау);
  • улицы Саурынбаева, Толстого, Шолохова, Р. Зорге, Василия Бартольда, Волгоградская, Свободная, Апанасенко, Производственная, Суворова, Земнухова, Салауат.

С 09:00 до 24:00:

  • улицы Почтовая, Болтирик Шешена, Шаврова, Черкасской Обороны, Джетысуйская, Хамиди, Репина, Баишева;
  • микрорайон Коккайнар (улицы Акбулак, Аккайнар, Аккайын, Аксай, Актекше);
  • микрорайон Самгау (улица Кокарай).

11 сентября

С 08:00 до 17:00:

  • микрорайон Таужолы;
  • потребительский кооператив садоводческого товарищества "Весна-65";
  • микрорайон Ожет (улицы Алдабергенова, Жиенбаева, Новостройка, Кабан Жырау);
  • улицы Майлина, Физули, Зои Космодемьянской, Балакирева, Салауат, Заветная, Земнухова;
  • улицы Ахан Серы, Майбороды.

С 09:00 до 17:00:

  • микрорайон Баганашыл;
  • проспект Аль-Фараби, 21.

С 09:00 до 24:00:

  • улицы Полежаева, проспект Райымбека;
  • микрорайон Шанырак-1 (улицы Утемис Улы, Каратау, Егемен, Майры, Орбулак, Ертаргын, Каркара).

12 сентября

С 08:00 до 17:00:

  • микрорайон Калкаман;
  • микрорайон Акжар (садовое общество "Малинка");
  • микрорайон Ожет (улицы Алдабергенова, Жиенбаева, Новостройка, Кабан Жырау);
  • улицы Поддубного, Суонио, Новокузнецкая, Майлина, Мирная;
  • микрорайон Ожет (улицы Бекболата, Маралсай, Сулуколь, Хантау).

С 09:00 до 17:00:

  • площадь Республики;
  • улицы Маркова, Тимирязева, Пирогова;
  • микрорайон Каргалы (улицы Кенесары хана).

С 09:00 до 24:00:

  • проспект Райымбека (дома 174-221), объекты ТОО "Инкомстрой", "Алматытелеком", "Autoland Company", "Алматы спецтехпаркинг сервис";
  • микрорайон Шанырак-1 (улицы Алпамыса, Аулиеагаш, Ертаргын, Каратау, Маркакол).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 17:36
Перечень условных потребителей электроэнергии утвердили в Казахстане

2 сентября стало известно, что китайская компания построит крупную солнечную электростанцию на юге Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Новое питание школьников: важная информация для родителей
Общество
17:33, Сегодня
Новое питание школьников: важная информация для родителей
Единственный в стране: в области Абай готовят специалистов по аэрофотогеодезии
Общество
17:21, Сегодня
Единственный в стране: в области Абай готовят специалистов по аэрофотогеодезии
Резкое ухудшение погоды ожидается в Казахстане 9 сентября
Общество
17:15, Сегодня
Резкое ухудшение погоды ожидается в Казахстане 9 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: