Алматы пять дней ожидают перебои с электричеством

В Алматы с 8 по 12 сентября 2025 года будут проводиться ремонтные работы на линиях электропередачи. В пресс-службе АО "Алатау жарық компаниясы" уточнили, что это станет причиной кратковременного отключения света, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, во время этих работ, проводимых для обеспечения бесперебойного электроснабжения и улучшения его качества, обесточивание объектов будет производиться кратковременно только в исключительных случаях, если нет возможности переключить потребителей конкретного участка на иной источник электропитания.

Запланированные ремонтные работы на электросетях включают в себя очистку проводов от посторонних предметов, частичную их замену, др., которые бригады выполняют, как правило, в течение не более 1,5-2 часов.

8 сентября

С 08:00 до 17:00 работы будут проходить:

микрорайон Карагайлы;

микрорайон Таусамалы (улицы Шакена Ниязбекова, Молдагуловой, Толе би);

микрорайон Томирис (улицы Центральная 40-115, Маркса 2-111, Озерная 52-95);

микрорайон Кулагер (улицы Серикова, дома 37-37а; дома 63-78);

улицы Ахан Серы, Айбасова, проспект Сейфуллина;

улицы Папанина, Потанина, Герцена, Джангильдина, Нур Алем, Стальского, Якубова, Руставели, Ереванская;

частный сектор: улицы Акбулакская, Зубарева, Летняя, Луговского, Маркелова, Чуйская.

С 09:00 до 17:00:

микрорайон Горный Гигант, микрорайон Актобе;

микрорайон Каргалы (улица Кенесары Хана).

9 сентября

С 08:00 до 17:00 работы пройдут по следующим адресам:

микрорайон Тастыбулак, Акжар;

микрорайон Таусамалы;

микрорайон Маяк (улицы Асфендиярова, Капчагайская, Аққұтан);

улица Суюнбая (дома 172А, 437А, 437Б, 467-481);

проспект Красногвардейский, 178/1;

улицы Ахан Серы, Варшавский переулок, Бехтерева, Сейфуллина, Дулатова.

С 09:00 до 17:00:

микрорайон Каргалы (улицы Мустафина, Кирова, Новая, Жансугурова, Рыскулбекова, Абая, микрорайон Мирас);

площадь Республики, улица Сатпаева – угол Желтоксан;

микрорайон Горный Гигант, микрорайон Актобе;

улицы Ак-кайнар, Жолбарыс, Булбул, Рахмадиева.

С 09:00 до 24:00:

проспект Аблай хана, 24-32;

улица Маметовой, 29/41;

микрорайон Шанырак-1 (улицы Утемис Улы, Каратау, Егемен, Майры, Орбулак, Ертаргын, Каркара).

10 сентября

С 08:00 до 17:00:

микрорайон Тастыбулак, Акжар;

микрорайон Карагайлы (улицы К. Надырова, Т. Какишев, Калмыков, Бегайыл, Енлик-Кебек);

микрорайон Акжар (садоводческое товарищество "Алтын Алма");

микрорайон Томирис (улицы Озерная, Центральная, Маркса, Маркатау);

улицы Саурынбаева, Толстого, Шолохова, Р. Зорге, Василия Бартольда, Волгоградская, Свободная, Апанасенко, Производственная, Суворова, Земнухова, Салауат.

С 09:00 до 24:00:

улицы Почтовая, Болтирик Шешена, Шаврова, Черкасской Обороны, Джетысуйская, Хамиди, Репина, Баишева;

микрорайон Коккайнар (улицы Акбулак, Аккайнар, Аккайын, Аксай, Актекше);

микрорайон Самгау (улица Кокарай).

11 сентября

С 08:00 до 17:00:

микрорайон Таужолы;

потребительский кооператив садоводческого товарищества "Весна-65";

микрорайон Ожет (улицы Алдабергенова, Жиенбаева, Новостройка, Кабан Жырау);

улицы Майлина, Физули, Зои Космодемьянской, Балакирева, Салауат, Заветная, Земнухова;

улицы Ахан Серы, Майбороды.

С 09:00 до 17:00:

микрорайон Баганашыл;

проспект Аль-Фараби, 21.

С 09:00 до 24:00:

улицы Полежаева, проспект Райымбека;

микрорайон Шанырак-1 (улицы Утемис Улы, Каратау, Егемен, Майры, Орбулак, Ертаргын, Каркара).

12 сентября

С 08:00 до 17:00:

микрорайон Калкаман;

микрорайон Акжар (садовое общество "Малинка");

микрорайон Ожет (улицы Алдабергенова, Жиенбаева, Новостройка, Кабан Жырау);

улицы Поддубного, Суонио, Новокузнецкая, Майлина, Мирная;

микрорайон Ожет (улицы Бекболата, Маралсай, Сулуколь, Хантау).

С 09:00 до 17:00:

площадь Республики;

улицы Маркова, Тимирязева, Пирогова;

микрорайон Каргалы (улицы Кенесары хана).

С 09:00 до 24:00:

проспект Райымбека (дома 174-221), объекты ТОО "Инкомстрой", "Алматытелеком", "Autoland Company", "Алматы спецтехпаркинг сервис";

микрорайон Шанырак-1 (улицы Алпамыса, Аулиеагаш, Ертаргын, Каратау, Маркакол).

