"Оставляет желать лучшего": к казахстанцам обратились по поводу качества воды

К сожалению, качество питьевой воды во многих регионах оставляет желать лучшего. Об этом 9 сентября 2025 года заявили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отмечают, что загрязненная вода – это не только неприятный вкус и запах, но и серьезная угроза для здоровья, приводящая к инфекциям, хроническим заболеваниям и даже смертельным исходам.

"Что скрывается в нашей воде? Чистая питьевая вода должна быть прозрачной, без запаха и вкуса, и соответствовать строгим санитарным нормам. К сожалению, в реальности вода часто содержит опасные примеси: микробы, химические вещества, радиоактивные вещества. Ежегодные проверки качества воды в централизованных системах водоснабжения показывают, что в большинстве случаев вода соответствует санитарным нормам. Однако в среднем от 1 до 3% проб не проходят проверку по микробиологическим показателям, а от 3 до 8% – по химическим. Это означает, что даже в городах и поселках, где есть централизованное водоснабжение, существует риск употребления загрязненной воды", – предупреждают в комитете.

В сельской местности жители используют воду из колодцев и родников, которая по своему природному составу содержит химические вещества (железо, магний). И при длительном употреблении воды такого качества вероятно отрицательное воздействие на здоровье.

Что делать, чтобы защитить себя и своих близких?

используйте фильтры для воды;

кипятите воду: если вы не уверены в качестве воды, прокипятите ее в течение 10-15 минут;

используйте бутилированную воду: если у вас нет доступа к чистой воде, используйте бутилированную воду;

регулярно проверяйте качество воды: если вы используете воду из колодца или родника, регулярно проверяйте ее качество в лаборатории;

поддерживайте инициативы по защите водных ресурсов: участвуйте в акциях по очистке рек и озер, поддерживайте организации, занимающиеся защитой водных ресурсов.

8 сентября 2025 года во время ежегодного Послания народу президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что уже сейчас мы сталкиваемся с дефицитом природной воды, а уровень культуры ее потребления оставляет желать лучшего.