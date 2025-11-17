Глава Минздрава потребовала прекратить формализм в поликлиниках

Министерство здравоохранения Казахстана намерено усилить контроль за качеством внедрения реформ в первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 ноября заявила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на еженедельном аппаратном совещании с участием подведомственных организаций и региональных управлений.

На заседании были рассмотрены итоги мониторинга исполнения ключевых индикаторов по внедрению новых подходов в ПМСП и реализации модели "Заботливой поликлиники". Проверка охватывала эффективность сall-центров, укомплектованность медицинским персоналом, оснащенность оборудованием, работу регистратур, координацию отделений неотложной помощи и мобильных бригад, а также выполнение планового приема пациентов.

По данным руководителя Научного центра развития здравоохранения им. С. Каирбековой Гулнар Кулкаевой, доля поликлиник, не соответствующих установленным критериям, сократилась почти вдвое. Если на предыдущем этапе мониторинга нарушения фиксировались в 159 из 700 организаций (22,7%), то в последнем – в 37 из 301 (12,6%). В Минздраве отметили, что эти показатели отражают улучшение работы ПМСП и эффективность внедряемой модели.

Альназарова подчеркнула, что поликлиника является ключевым звеном системы здравоохранения, а успех реформ зависит от качества работы регионов. Она поручила обеспечить бесперебойную работу сall-центров, открытые графики приема, сокращение сроков ожидания, эффективную работу регистратур и выполнение планового приема пациентов.

Министр также потребовала усилить контроль за кабинетами неотложной помощи и мобильными бригадами, обеспечив их круглосуточную готовность. Кроме того, региональным управлениям предписано лично контролировать работу с жалобами граждан, включая проблемы записи, отсутствие удобных графиков приема и задержки с консультациями.

"Формальное выполнение требований без реальных изменений не приведет к нужному результату. Только ответственная и системная работа на уровне регионов обеспечит доступность, открытость и высокое качество медицинской помощи", – заявила глава Минздрава.

Ведомство обещает продолжить мониторинг исполнения реформ и актуализировать меры поддержки для повышения эффективности ПМСП.

Ранее вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на брифинге в правительстве высказался об эпидемиологической ситуации в стране.

