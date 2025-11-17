#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
Общество

Глава Минздрава потребовала прекратить формализм в поликлиниках

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 19:49 Фото: akorda.kz
Министерство здравоохранения Казахстана намерено усилить контроль за качеством внедрения реформ в первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 ноября заявила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на еженедельном аппаратном совещании с участием подведомственных организаций и региональных управлений.

На заседании были рассмотрены итоги мониторинга исполнения ключевых индикаторов по внедрению новых подходов в ПМСП и реализации модели "Заботливой поликлиники". Проверка охватывала эффективность сall-центров, укомплектованность медицинским персоналом, оснащенность оборудованием, работу регистратур, координацию отделений неотложной помощи и мобильных бригад, а также выполнение планового приема пациентов.

По данным руководителя Научного центра развития здравоохранения им. С. Каирбековой Гулнар Кулкаевой, доля поликлиник, не соответствующих установленным критериям, сократилась почти вдвое. Если на предыдущем этапе мониторинга нарушения фиксировались в 159 из 700 организаций (22,7%), то в последнем – в 37 из 301 (12,6%). В Минздраве отметили, что эти показатели отражают улучшение работы ПМСП и эффективность внедряемой модели.

Альназарова подчеркнула, что поликлиника является ключевым звеном системы здравоохранения, а успех реформ зависит от качества работы регионов. Она поручила обеспечить бесперебойную работу сall-центров, открытые графики приема, сокращение сроков ожидания, эффективную работу регистратур и выполнение планового приема пациентов.

Министр также потребовала усилить контроль за кабинетами неотложной помощи и мобильными бригадами, обеспечив их круглосуточную готовность. Кроме того, региональным управлениям предписано лично контролировать работу с жалобами граждан, включая проблемы записи, отсутствие удобных графиков приема и задержки с консультациями.

"Формальное выполнение требований без реальных изменений не приведет к нужному результату. Только ответственная и системная работа на уровне регионов обеспечит доступность, открытость и высокое качество медицинской помощи", – заявила глава Минздрава.

Ведомство обещает продолжить мониторинг исполнения реформ и актуализировать меры поддержки для повышения эффективности ПМСП.

Ранее вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на брифинге в правительстве высказался об эпидемиологической ситуации в стране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Топ-10 вопросов: как в Казахстане прикрепиться к поликлинике
16:05, 15 сентября 2023
Топ-10 вопросов: как в Казахстане прикрепиться к поликлинике
В Казахстане изменят сроки и правила прикрепления к поликлиникам
16:08, 11 ноября 2024
В Казахстане изменят сроки и правила прикрепления к поликлиникам
Жителям Астаны сообщили хорошую новость про прикрепление к поликлиникам
15:54, 26 августа 2025
Жителям Астаны сообщили хорошую новость про прикрепление к поликлиникам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: