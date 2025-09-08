#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.91
628.87
6.6
Общество

"Конь не валялся": Токаев высказался о дефиците природных ресурсов

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 12:16 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, озвучил, что в сфере ЖКХ предстоит установить новые экологические и санитарно-гигиенические нормы, стимулирующие бережное потребление, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, Казахстан уже сейчас сталкивается с дефицитом природной воды, а уровень культуры потребления оставляет желать лучшего.

"Что касается культуры сбережения природных ресурсов, особенно воды, то у нас, надо признать, здесь большие проблемы, как говорится, конь не валялся. Это отдельное направление разъяснительной, даже идеологической работы среди граждан, особенно среди молодого поколения".Касым-Жомарт Токаев

Особое внимание, уточнил он, предстоит уделить сфере жилищного строительства, которая в последние годы показывает высокие темпы роста, в 2024 году было введено в строй 19 миллионов квадратных метра жилья.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 12:16
Токаев назвал причины критического состояния ЖКХ в Казахстане
"В то же время для повышения качества строительства важно использовать информационное моделирование зданий с применением технологий искусственного интеллекта (Building Information Modeling, BIM). Правительству следует запустить национальную цифровую платформу, которая обеспечит сквозной учет, планирование и мониторинг на всех этапах строительства. Прочную законодательную базу для устойчивого, прозрачного и безопасного развития строительной отрасли должен заложить новый Строительный кодекс. Документ необходимо принять до конца года. Прошу депутатов оказать содействие".Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства сообщил, что строить город Алатау в Казахстане будет крупная мировая компания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
На Казахстан надвигается циклон с дождями и заморозками
Общество
13:05, Сегодня
На Казахстан надвигается циклон с дождями и заморозками
Иностранцы заполняют рабочие места казахстанцев – Токаев
Общество
12:44, Сегодня
Иностранцы заполняют рабочие места казахстанцев – Токаев
Каждый казахстанец должен быть государственником и патриотом – Токаев
Общество
12:41, Сегодня
Каждый казахстанец должен быть государственником и патриотом – Токаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: