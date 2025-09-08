"Конь не валялся": Токаев высказался о дефиците природных ресурсов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, озвучил, что в сфере ЖКХ предстоит установить новые экологические и санитарно-гигиенические нормы, стимулирующие бережное потребление, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, Казахстан уже сейчас сталкивается с дефицитом природной воды, а уровень культуры потребления оставляет желать лучшего.

"Что касается культуры сбережения природных ресурсов, особенно воды, то у нас, надо признать, здесь большие проблемы, как говорится, конь не валялся. Это отдельное направление разъяснительной, даже идеологической работы среди граждан, особенно среди молодого поколения". Касым-Жомарт Токаев

Особое внимание, уточнил он, предстоит уделить сфере жилищного строительства, которая в последние годы показывает высокие темпы роста, в 2024 году было введено в строй 19 миллионов квадратных метра жилья.

"В то же время для повышения качества строительства важно использовать информационное моделирование зданий с применением технологий искусственного интеллекта (Building Information Modeling, BIM). Правительству следует запустить национальную цифровую платформу, которая обеспечит сквозной учет, планирование и мониторинг на всех этапах строительства. Прочную законодательную базу для устойчивого, прозрачного и безопасного развития строительной отрасли должен заложить новый Строительный кодекс. Документ необходимо принять до конца года. Прошу депутатов оказать содействие". Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства сообщил, что строить город Алатау в Казахстане будет крупная мировая компания.