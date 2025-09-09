"Кайрат" против "Реала": в Алматы перекроют улицы, полиция просит не брать билеты с рук

30 сентября 2025 года фанатов футбола ждет исторический матч: алматинский футбольный клуб "Кайрат" примет на своем поле легендарный "Реал Мадрид". В преддверии этого спортивного мероприятия пресс-служба Департамента полиции (ДП) сделала ряд заявлений, сообщает Zakon.kz.

К примеру, известно, что на дежурство будут направлены более 2,5 тыс. сотрудников полиции, а также привлечены 300 военнослужащих Национальной гвардии МВД РК.

Их задача, поясняют стражи порядка, – обеспечение общественного порядка, безопасность болельщиков и участников матча, а также регулирование дорожного движения.

Кроме того, особое внимание уделено вопросам дорожной безопасности.

Так, в районе Центрального стадиона возможны точечные ограничения движения транспорта.

"Жителям и гостям города рекомендовано заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным мерам". Пресс-служба ДП Алматы

Еще одно предупреждение касается покупки билетов.

"Призываем всех болельщиков и жителей города воздержаться от покупок на сомнительных интернет-площадках и с рук, чтобы избежать случаев мошенничества. Полиция Алматы делает все необходимое, чтобы праздник спорта прошел безопасно и комфортно. Безопасность зависит не только от сотрудников правопорядка, но и от сознательности каждого болельщика. Просим с пониманием относиться к принимаемым мерам и сотрудничать с полицией". Глава Управления полиции местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев

По словам вице-министра туризма и спорта Серика Жарасбаева, правообладателем в реализации билетов является ФК "Кайрат".

Также, согласно последним данным, старт продаж начнется за 10 дней до начала игры.