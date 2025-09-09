#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
535.13
627.44
6.52
Общество

"Кайрат" против "Реала": в Алматы перекроют улицы, полиция просит не брать билеты с рук

Кайрат, Реал Мадрид, матч, полиция, Алматы, предупреждения, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 10:23 Фото: пресс-служба ДП Алматы
30 сентября 2025 года фанатов футбола ждет исторический матч: алматинский футбольный клуб "Кайрат" примет на своем поле легендарный "Реал Мадрид". В преддверии этого спортивного мероприятия пресс-служба Департамента полиции (ДП) сделала ряд заявлений, сообщает Zakon.kz.

К примеру, известно, что на дежурство будут направлены более 2,5 тыс. сотрудников полиции, а также привлечены 300 военнослужащих Национальной гвардии МВД РК.

Их задача, поясняют стражи порядка, – обеспечение общественного порядка, безопасность болельщиков и участников матча, а также регулирование дорожного движения.

Кроме того, особое внимание уделено вопросам дорожной безопасности.

Так, в районе Центрального стадиона возможны точечные ограничения движения транспорта.

"Жителям и гостям города рекомендовано заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным мерам".Пресс-служба ДП Алматы

Еще одно предупреждение касается покупки билетов.

"Призываем всех болельщиков и жителей города воздержаться от покупок на сомнительных интернет-площадках и с рук, чтобы избежать случаев мошенничества. Полиция Алматы делает все необходимое, чтобы праздник спорта прошел безопасно и комфортно. Безопасность зависит не только от сотрудников правопорядка, но и от сознательности каждого болельщика. Просим с пониманием относиться к принимаемым мерам и сотрудничать с полицией".Глава Управления полиции местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 10:23
Главный киберполицейский Алматы обратился к рвущимся на матч "Кайрат" – "Реал"

По словам вице-министра туризма и спорта Серика Жарасбаева, правообладателем в реализации билетов является ФК "Кайрат".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 10:23
"Кайрат" примет "Реал": болельщиков просят быть осторожнее при покупке билетов

Также, согласно последним данным, старт продаж начнется за 10 дней до начала игры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Как будут создавать новое министерство – комментарий главы Минцифры
Общество
10:31, Сегодня
Как будут создавать новое министерство – комментарий главы Минцифры
Оперативно исполнить задачи Послания пообещали в правительстве
Общество
10:16, Сегодня
Оперативно исполнить задачи Послания пообещали в правительстве
"Оставляет желать лучшего": к казахстанцам обратились по поводу качества воды
Общество
09:27, Сегодня
"Оставляет желать лучшего": к казахстанцам обратились по поводу качества воды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: