Главный киберполицейский Алматы обратился к рвущимся на матч "Кайрат" – "Реал"

В преддверии международного футбольного матча "Кайрат" – "Реал" в Алматы полицейские напомнили о необходимости быть максимально внимательными при покупке билетов, сообщает Zakon.kz.

В полиции отмечают, что во время проведения крупных спортивных и культурных мероприятий особенно активизируются злоумышленники, предлагающие фальшивые билеты через интернет. Вот и сейчас участились случаи мошенничеств с поддельными билетами. На площадках OLX и сомнительных сайтах продают поддельные билеты.

Полицейские напоминают, что покупать билеты нужно только в официальных кассах и у лицензированных распространителей. Любые сомнительные предложения в социальных сетях или мессенджерах с предоплатой должны насторожить покупателей.

"Мы предупреждаем жителей и гостей города: с ростом интереса к предстоящему матчу возрастает и риск мошеннических схем. Ни в коем случае не покупайте билеты "с рук" или на непроверенных интернет-площадках. В случае возникновения сомнений обратитесь в кассу официального дистрибьютора. Только так можно обезопасить себя и свои средства. Наша задача – не только выявлять киберпреступления, но и предупреждать их, поэтому мы активно ведем профилактическую работу, в том числе через социальные ролики и СМИ", – подытожил начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев.

В полиции напоминают, что при обнаружении подозрительных объявлений или фактов мошенничества необходимо незамедлительно сообщать на пульт "102". Перепродажа или продажа поддельных билетов влечет административную и уголовную ответственность.

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" примет на своем поле легендарный "Реал Мадрид" 30 сентября 2025 года.