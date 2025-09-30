Алматы готов к матчу "Кайрат" – "Реал Мадрид": как перекроют улицы

Сегодня, 30 сентября 2025 года, на Центральном стадионе Алматы состоится долгожданный матч между казахстанским "Кайратом" и "Реал Мадридом". Городская полиция в преддверии этого грандиозного события выступила с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Известно, что полиция переведена на усиленный вариант несения службы и приняла комплекс мер по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.

"Особое внимание уделено дорожной безопасности. В районе Центрального стадиона возможны временные ограничения движения транспорта". Пресс-служба ДП Алматы

Для наглядности предоставлена схема перекрытий.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Жителей и гостей города призывают заранее ознакомиться со схемой ограничения, корректировать свой маршрут и учитывать изменения в движении.

"Мы благодарим граждан за понимание и содействие. Эти меры носят временный характер и направлены на обеспечение общественной безопасности и комфортное проведение мероприятий". Пресс-служба ДП Алматы

23 сентября 2025 года билеты на матч были моментально раскуплены. К сожалению, не все смогли приобрести их. Тогда администрация сайта, которая занималась продажей билетов, выступила с обращением.

Ранее председатель Комитета индустрии туризма Нуртас Карипбаев заявил, что матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" привлечет свыше 4 тыс. туристов.