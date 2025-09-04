#АЭС в Казахстане
Спорт

Матч "Кайрат" – "Реал" в Алматы: когда стартует продажа билетов

центральный стадион в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 13:08 Фото: Instagram/dss_almaty
Вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) 4 сентября 2025 года рассказал, когда начнется продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал" в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что правообладателем в реализации билетов в данном случае является ФК "Кайрат".

"На сегодня мы обладаем информацией, что старт продаж начнется за 10 дней до начала игры. То есть если игра 30-го, то ориентировочно в 20-х числах будет старт продаж", – добавил он.

Он еще раз напомнил казахстанцам, как не попасть в руки мошенников.

"Не покупайте билеты на непроверенных сайтах и у неизвестных лиц. Официальным источником продажи билетов будет являться только сайт клуба "Кайрат" либо его официальные аккаунты в соцсетях. Относительно цены точных цифр нет, "Кайрат" будет формировать ценовую политику исходя из спроса. Я думаю, ближе к 20-му числу мы узнаем конкретную цену", – резюмировал вице-министр.

3 сентября 2025 года начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев призвал казахстанцев "ни в коем случае не покупать билеты "с рук" или на непроверенных интернет-площадках".

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" примет на своем поле легендарный "Реал Мадрид" 30 сентября 2025 года.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
