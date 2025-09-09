#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
535.13
627.44
6.52
Общество

Как будут создавать новое министерство – комментарий главы Минцифры

Глобализация, глобальный бизнес, бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, международная торговля, глобальные связи, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 10:31 Фото: pixabay
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Жаслан Мадиев 9 сентября 2025 года на заседании правительства поделился планами по выполнению поручения главы государства касательно создания нового министерства, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, проект указа по созданию госоргана уже находится на согласовании у госорганов.

"В целях исполнения поручения главы государства на базе МЦРИАП будет создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК. При этом функции по инновационной политике будут переданы в Министерство науки и высшего образования (МНВО)", – сказал Мадиев.

Он также напомнил, что Цифровой кодекс принят в работу Мажилисом Парламента.

"Его доработка ведется на базе созданного при Мажилисе центра компетенций. Проект кодекса опубликуют на GitHub на казахском, русском и английском языках. Документ будет принят в установленные главой государства сроки", – добавил министр.

Вчера, 8 сентября 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил, что в стране появится новое Министерство искусcтвенного интеллекта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Предельные сроки для документации по созданию цифрового города Алатау установил премьер
Общество
12:04, Сегодня
Предельные сроки для документации по созданию цифрового города Алатау установил премьер
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: