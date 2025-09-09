Как будут создавать новое министерство – комментарий главы Минцифры

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Жаслан Мадиев 9 сентября 2025 года на заседании правительства поделился планами по выполнению поручения главы государства касательно создания нового министерства, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, проект указа по созданию госоргана уже находится на согласовании у госорганов.

"В целях исполнения поручения главы государства на базе МЦРИАП будет создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК. При этом функции по инновационной политике будут переданы в Министерство науки и высшего образования (МНВО)", – сказал Мадиев.

Он также напомнил, что Цифровой кодекс принят в работу Мажилисом Парламента.

"Его доработка ведется на базе созданного при Мажилисе центра компетенций. Проект кодекса опубликуют на GitHub на казахском, русском и английском языках. Документ будет принят в установленные главой государства сроки", – добавил министр.

Вчера, 8 сентября 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил, что в стране появится новое Министерство искусcтвенного интеллекта.