Обучить работе с ИИ миллион казахстанцев пообещал глава Минцифры

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 9 сентября 2025 года на заседании правительства пообещал обучить работе с искусственным интеллектом 1 миллион казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в Казахстане продолжается реализация инициативы "ИИ-движение".

"За пять лет мы обучим один миллион граждан навыкам работы с искусственным интеллектом. Для школьников и студентов внедряются программы TUMO, Tomorrow School, AI Sana и AI Olymp, а также инициатива Day of AI", – сказал Мадиев.

Он напомнил, что для госслужащих действует программа AI Qyzmet, в квазигоссекторе запускается AI Corporate, а для широкой аудитории доступны онлайн-курсы и акселерационные программы, включая Tech Orda и курсы от Qazqoders и Yandex.

"Особое внимание уделяется созданию Международного центра ИИ alem.ai, который объединит образование, науку, бизнес и государственные технологии. Его этажи будут распределены под открытые пространства, обучение школьников и студентов, стартапы и акселерацию, научные исследования и центр для цифровых решений в госуправлении", – добавил глава ведомства.

Вчера, 8 сентября, Zakon.kz писал, что сотрудницу банка в Австралии заменили обученным ею ИИ.