Казахстан отправит в Корею полицейского следить за мигрантами

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) усилит контроль за миграцией казахстанцев в Корею. Об этом стало известно во время встречи первого вице-министра труда и социальной защиты населения Аскара Ертаева с представителями МВД и МИД Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Самым интересным моментов совещания стала новость о том, что у Казахстана появится полицейский атташе в Корее.

"В ближайшее время в посольстве Казахстана в Корее будет назначен полицейский атташе, который будет осуществлять контроль за пребыванием граждан Казахстана, включая выявление фактов нелегальной миграции и незаконной трудовой деятельности". Пресс-служба Комитета по миграции МТСЗН

Затем, как уточнили специалисты, все выявленные нарушения будут незамедлительно фиксироваться и передаваться для дальнейшего рассмотрения в уполномоченные органы двух стран.

Летом 2025 года председатель Комитета государственной инспекции труда МТСЗН Ерболат Абулхатин ответил на вопрос о том, когда казахстанцы смогут легально работать в Южной Корее. По его словам, наблюдается высокая заинтересованность в работе за границей казахстанцев, особенно жителей южных регионов. Только этот процесс не зависит от Казахстана.