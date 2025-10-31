Трудовые мигранты: назван основной "поставщик" рабочей силы в Казахстан

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев 31 октября 2025 года на брифинге в СЦК доложил о принимаемых мерах по совершенствованию регулирования трудовой миграции, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что по направлению трудовой иммиграции в текущем году квота на привлечение иностранной рабочей силы установлена в количестве 19,4 тыс. единиц, из которых 14,7 тыс. уже привлечены юридическими лицами.

"Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 5330 человек, Узбекистан – 2682 человек, Турция – 1046 человек. По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 4929 человек, сельского хозяйства – 3140 человек, горнодобывающей промышленности – 1240 человек. Квота на привлечение трудовых иммигрантов в домашние хозяйства установлена на уровне 2,9% рабочей силы, или 237,8 тыс. единиц. На 1 октября текущего года трудовую деятельность осуществляют 132,5 тыс. человек: из Узбекистана – 124,1 тыс, из Таджикистана – 7,1 тыс, из Азербайджана – 1,2 тыс", – сообщил Ертаев.

Также, по его словам, расширен перечень профессий для сезонных иностранных работников с шести до 10 – включены неквалифицированные работники в сфере строительства, благоустройства и обслуживания.

"Увеличен размер квоты на привлечение иностранных работников с 0,2% до 0,25% при одновременном снижении квоты для трудовых иммигрантов с 3% до 2,9%. Ограничено количество первых руководителей и их заместителей из числа иностранных граждан, которых могут привлекать юридические лица, – не более 1 единицы по каждой должности. Также вносятся поправки в Правила организации наставничества для расширения требований к иностранным наставникам и повышения качества подготовки казахстанских работников. Планируется пересмотреть механизмы привлечения иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов и усовершенствовать процедуру квотирования ИРС", – заключил вице-министр.

Сегодня мы опубликовали данные по трудоустройству казахстанцев за рубежом.