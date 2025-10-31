#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Общество

Трудовые мигранты: назван основной "поставщик" рабочей силы в Казахстан

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 13:51 Фото: МИД РК
Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев 31 октября 2025 года на брифинге в СЦК доложил о принимаемых мерах по совершенствованию регулирования трудовой миграции, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что по направлению трудовой иммиграции в текущем году квота на привлечение иностранной рабочей силы установлена в количестве 19,4 тыс. единиц, из которых 14,7 тыс. уже привлечены юридическими лицами.

"Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 5330 человек, Узбекистан – 2682 человек, Турция – 1046 человек. По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 4929 человек, сельского хозяйства – 3140 человек, горнодобывающей промышленности – 1240 человек. Квота на привлечение трудовых иммигрантов в домашние хозяйства установлена на уровне 2,9% рабочей силы, или 237,8 тыс. единиц. На 1 октября текущего года трудовую деятельность осуществляют 132,5 тыс. человек: из Узбекистана – 124,1 тыс, из Таджикистана – 7,1 тыс, из Азербайджана – 1,2 тыс", – сообщил Ертаев.

Также, по его словам, расширен перечень профессий для сезонных иностранных работников с шести до 10 – включены неквалифицированные работники в сфере строительства, благоустройства и обслуживания.

"Увеличен размер квоты на привлечение иностранных работников с 0,2% до 0,25% при одновременном снижении квоты для трудовых иммигрантов с 3% до 2,9%. Ограничено количество первых руководителей и их заместителей из числа иностранных граждан, которых могут привлекать юридические лица, – не более 1 единицы по каждой должности. Также вносятся поправки в Правила организации наставничества для расширения требований к иностранным наставникам и повышения качества подготовки казахстанских работников. Планируется пересмотреть механизмы привлечения иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов и усовершенствовать процедуру квотирования ИРС", – заключил вице-министр.

Сегодня мы опубликовали данные по трудоустройству казахстанцев за рубежом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Казахстанцы стали меньше выезжать из страны на работу – данные Минтруда
13:45, Сегодня
Казахстанцы стали меньше выезжать из страны на работу – данные Минтруда
Минтруда разработает поправки по ужесточению миграции в столицу Казахстана
13:43, 24 августа 2023
Минтруда разработает поправки по ужесточению миграции в столицу Казахстана
500-600 тысяч тенге: вице-министр рассказал, сколько тратит его семья в месяц
13:11, 09 октября 2025
500-600 тысяч тенге: вице-министр рассказал, сколько тратит его семья в месяц
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: