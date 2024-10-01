Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Легальное трудоустройство казахстанцев в Южной Корее: чего достигли министерства двух стран

Легальное трудоустройство казахстанцев в Южной Корее: чего достигли министерства двух стран, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 13:02 Фото: senate.parlam.kz
Вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев в рамках рабочей поездки в Южную Корею провел встречу с представителями Министерства занятости и труда Кореи. Об этом 1 октября 2024 года рассказали в пресс-службе МТСЗН РК, сообщает Zakon.kz.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы включения Казахстана в систему разрешений на трудоустройство в Южной Кореи – Employment Permit System (EPS).

"Казахстаном принимается ряд комплексных мер, направленных на дальнейшее улучшение правовой базы для защиты трудовых и социальных прав мигрантов. В частности, в Алматы создается многопрофильный центр по профессиональной и языковой подготовке граждан Республики Казахстан, желающих работать в Республике Корея", – проинформировал Аскарбек Ертаев.

Также он сообщил, что определен ряд социальных и производственных объектов, готовых к проведению тестирования, медицинского осмотра, обучению по повышению квалификации в разрезе технических профессий.

"Совместно с Министерством внутренних дел РК прорабатываются вопросы по усилению мер, направленных на пресечение нелегальной миграции и создание условий для расширения легальной трудовой деятельности", – добавил вице-министр.

По итогам переговоров представители Министерства занятости и труда Республики Кореи в очередной раз подтвердили намерение о включении Казахстана в систему EPS – это предоставит казахстанским гражданам возможность легально работать в Южной Кореи в рамках заключенных трудовых договоров.

"В завершение встречи стороны отметили важность углубления сотрудничества между Казахстаном и Южной Кореей в сфере трудовой миграции, что позволит улучшить условия для казахстанских граждан, стремящихся трудоустроиться за рубежом, а также повысить уровень их профессиональной подготовки".Пресс-служба МТСЗН РК
Легальное трудоустройство казахстанцев в Южной Корее: чего достигли министерства двух стран, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 13:02

Фото: gov.kz

27 мая 2024 года стало известно, что Минтруда озаботилось правами казахстанцев, работающих за рубежом.

Читайте также

В пристоличном регионе Акмолинской области презентовали четвертую комфортную школу
В пристоличном регионе Акмолинской области презентовали четвертую комфортную школу
Буллинг в школе, наказали отца ученика, цена травли
"Цену" за буллинг в школе определили в Костанайской области
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень
Осень переходит в зиму: октябрь принесет осадки и температуру от -10 до +28
Динара Халдарова
МТСЗН РК Казахстан Южная Корея 2024 год Трудоустройство Мигранты Работа Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
&quot;Только не развод&quot;: Мадина Садвакасова заявила об изменениях в жизни
"Только не развод": Мадина Садвакасова заявила об изменениях в жизни
Карта Казахстан
Какое экономическое будущее ждет соседей Казахстана по Центральной Азии
спорт
Сборная Казахстана разочаровала поклонников в матче против Аргентины на ЧМ по футзалу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: