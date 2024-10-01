Легальное трудоустройство казахстанцев в Южной Корее: чего достигли министерства двух стран

Вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев в рамках рабочей поездки в Южную Корею провел встречу с представителями Министерства занятости и труда Кореи. Об этом 1 октября 2024 года рассказали в пресс-службе МТСЗН РК, сообщает Zakon.kz.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы включения Казахстана в систему разрешений на трудоустройство в Южной Кореи – Employment Permit System (EPS).

"Казахстаном принимается ряд комплексных мер, направленных на дальнейшее улучшение правовой базы для защиты трудовых и социальных прав мигрантов. В частности, в Алматы создается многопрофильный центр по профессиональной и языковой подготовке граждан Республики Казахстан, желающих работать в Республике Корея", – проинформировал Аскарбек Ертаев.

Также он сообщил, что определен ряд социальных и производственных объектов, готовых к проведению тестирования, медицинского осмотра, обучению по повышению квалификации в разрезе технических профессий.

"Совместно с Министерством внутренних дел РК прорабатываются вопросы по усилению мер, направленных на пресечение нелегальной миграции и создание условий для расширения легальной трудовой деятельности", – добавил вице-министр.

По итогам переговоров представители Министерства занятости и труда Республики Кореи в очередной раз подтвердили намерение о включении Казахстана в систему EPS – это предоставит казахстанским гражданам возможность легально работать в Южной Кореи в рамках заключенных трудовых договоров.

"В завершение встречи стороны отметили важность углубления сотрудничества между Казахстаном и Южной Кореей в сфере трудовой миграции, что позволит улучшить условия для казахстанских граждан, стремящихся трудоустроиться за рубежом, а также повысить уровень их профессиональной подготовки". Пресс-служба МТСЗН РК

Фото: gov.kz

27 мая 2024 года стало известно, что Минтруда озаботилось правами казахстанцев, работающих за рубежом.