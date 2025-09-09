В Атырау зеленая вода в реке оказалась следом нефтяного загрязнения

Фото: скрин с видео из соцсетей

Жителей Атырау в начале сентября встревожила необычная зеленая окраска воды в реке Жайык. Сначала специалисты предположили, что причиной стало сезонное "цветение" водорослей. Но исследования "Казгидромета" показали, что в воде зафиксировано превышение по нефтепродуктам, передает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет" по Атырауской области, концентрация загрязняющих веществ превысила установленные нормы.

2 сентября 2025 года специалистами был осуществлен отбор проб воды реки Жайык в 15 точках. Анализ проводился по 33 показателям качества. Среди них – визуальное наблюдение, температура воды, прозрачность, растворенный кислород, водородный показатель, ионный состав, биогенные вещества (азот, фосфор, железо, бор), органика (нефтепродукты, фенолы, СПАВ), БПК5, ХПК, тяжелые металлы (медь, свинец, цинк, хром).

"В пробах воды реки Жайык отмечены превышения нормы 1 класса (наилучшее качество). Таким образом, на точке в 1 км выше Атырау концентрация нефтепродуктов составила 0,234 мг/дм³, что превышает норму в 4,68 раза (5 класс). В пригородном селе Ракуша, 0,5 км ниже ответвления протока Яик – 0,163 мг/дм³, превышение в 3,26 раза (4 класс). В п. Еркинкала, 0,5 км выше сброса РГКП "Атырауский осетровый рыбоводный завод" – 0,163 мг/дм³ превышение в 3,26 раза (4 класс). В п. Еркинкала, 0,5 км ниже сброса того же завода – 0,158 мг/дм³ превышение в 3,16 раза (4 класс). По результатам анализа установлено: цвет воды в исследованных пробах имел зеленоватый оттенок", – пояснил руководитель филиала РГП "Казгидромет" по Атырауской области Салават Туленов.

Специалисты пояснили, что при загрязнении 4 класса вода пригодна только для отдельных видов промышленности: гидроэнергетики, добычи полезных ископаемых, гидротранспорта. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения требуется глубокая очистка.

При загрязнении 5 класса вода может использоваться лишь для промышленного водопользования и орошения при условии отстаивания.

1 сентября в Атырау вода в реке Жайык окрасилась в зеленый цвет. Видео с этим необычным явлением быстро распространилось в соцсетях и вызвало обеспокоенность местных жителей.