Уровень воды в реке Жайык в Атырау продолжает повышаться
Фото: оперативный штаб Атырауской области
19 мая Оперативный штаб по ЧС Атырауской области опубликовал информацию об уровне воды в реке Жайык в регионе. На четырех из пяти гидропостов уровень воды продолжил повышаться, сообщает Zakon.kz.
Изменение уровня воды в реке Жайык на 19 мая, 08:00 (по сравнению с 18 мая, 08:00)
- В селе Индербор понижение на 6 см, уровень воды – 1021 см, критический уровень – 845 см;
- в селе Махамбет повышение на 3 см, уровень воды – 1011 см, критический уровень – 850 см;
- в городе Атырау повышение на 4 см, уровень воды – 570 см, критический уровень – 550 см;
- в селе Жанаталап повышение на 2 см, уровень воды – 412 см, предельный уровень – 500 см;
- в селе Еркинкала повышение на 2 см, уровень воды – 370 см, критический уровень – 450 см.
19 мая в 8:00 в Атырауской области ограничили движение на двух участках республиканской трассы "Атырау – Уральск". Днем ранее оперштаб региона писал, что дорогу размывает.
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