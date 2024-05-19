Уровень воды в реке Жайык в Атырау продолжает повышаться

Фото: оперативный штаб Атырауской области

19 мая Оперативный штаб по ЧС Атырауской области опубликовал информацию об уровне воды в реке Жайык в регионе. На четырех из пяти гидропостов уровень воды продолжил повышаться, сообщает Zakon.kz.

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