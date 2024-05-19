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Уровень воды в реке Жайык в Атырау продолжает повышаться

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 09:22 Фото: оперативный штаб Атырауской области
19 мая Оперативный штаб по ЧС Атырауской области опубликовал информацию об уровне воды в реке Жайык в регионе. На четырех из пяти гидропостов уровень воды продолжил повышаться, сообщает Zakon.kz.

Изменение уровня воды в реке Жайык на 19 мая, 08:00 (по сравнению с 18 мая, 08:00)

  • В селе Индербор понижение на 6 см, уровень воды – 1021 см, критический уровень – 845 см;
  • в селе Махамбет повышение на 3 см, уровень воды – 1011 см, критический уровень – 850 см;
  • в городе Атырау повышение на 4 см, уровень воды – 570 см, критический уровень – 550 см;
  • в селе Жанаталап повышение на 2 см, уровень воды – 412 см, предельный уровень – 500 см;
  • в селе Еркинкала повышение на 2 см, уровень воды – 370 см, критический уровень – 450 см. 

19 мая в 8:00 в Атырауской области ограничили движение на двух участках республиканской трассы "Атырау – Уральск". Днем ранее оперштаб региона писал, что дорогу размывает.

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Атырау Атырауская область Паводки-2024 2024 год Реки
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