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Законодательство РК

В Атырауской области в реке Жайык растет уровень воды

На реке Жайык растет уровень воды, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 03:12 Фото: скриншот
В МЧС РК предупредили жителей Атырауской области о том, что уровень воды в реке Жайык продолжает расти, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, в частности, повышается уровень воды в реке Жайык, в населенном пункте Индербор Индерского района Атырауской области.

В настоящее время силами ДЧС Кызылординской области ведутся работы по укреплению дамбы.


Ранее 8 мая оперативный штаб Атырауской области показал состояние трассы в Индерском районе, где вода подошла к дороге протяженностью 7 км от трассы Атырау – Уральск до поселка Индербор.

9 мая в МЧС рассказали о текущей ситуации с паводками в регионах, в частности, и в Атырауской области.

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