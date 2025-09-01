#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
События

В Атырауской области вода в реке Жайык окрасилась в зеленый цвет

река позеленела в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 18:44 Фото: скриншот видео
Инцидент произошел 1 сентября в селе Чкалово Махамбетского района Атырауской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Жители села Чкалово Махамбетского района Атырауской области заметили, что вода в реке Жайык приобрела зеленый оттенок. Видео с этим необычным явлением быстро распространилось в социальных сетях и вызвало обеспокоенность местных жителей.

Пользователи выдвигают разные версии: от цветения водорослей до возможного загрязнения. Многие переживают за состояние экологии региона и требуют разъяснений от соответствующих служб.

В Департаменте экологии заявили, что специалисты уже выехали на место и установили, что причиной изменения цвета стало естественное цветение водорослей.

"Мы понимаем обеспокоенность жителей в связи с изменением цвета воды в реке Жайык. По информации Департамента экологии, зафиксированное явление связано с естественным цветением и не имеет отношения к техногенному загрязнению. Специалисты продолжают мониторинг, чтобы исключить возможные риски для здоровья населения и экосистемы. Все результаты проверки будут доведены до общественности", – проинформировал пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Джумагазиев.

Ранее цвет реки Есентай обеспокоил жителей Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
Читайте также
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на вторник
События
20:01, Сегодня
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на вторник
В Шымкенте заработала современная школа "Келешек мектебі"
События
19:04, Сегодня
В Шымкенте заработала современная школа "Келешек мектебі"
Стало известно о визите Токаева в Пекин после саммита ШОС
События
17:36, Сегодня
Стало известно о визите Токаева в Пекин после саммита ШОС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: