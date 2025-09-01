В Атырауской области вода в реке Жайык окрасилась в зеленый цвет

Инцидент произошел 1 сентября в селе Чкалово Махамбетского района Атырауской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Жители села Чкалово Махамбетского района Атырауской области заметили, что вода в реке Жайык приобрела зеленый оттенок. Видео с этим необычным явлением быстро распространилось в социальных сетях и вызвало обеспокоенность местных жителей.

Пользователи выдвигают разные версии: от цветения водорослей до возможного загрязнения. Многие переживают за состояние экологии региона и требуют разъяснений от соответствующих служб.

В Департаменте экологии заявили, что специалисты уже выехали на место и установили, что причиной изменения цвета стало естественное цветение водорослей.

"Мы понимаем обеспокоенность жителей в связи с изменением цвета воды в реке Жайык. По информации Департамента экологии, зафиксированное явление связано с естественным цветением и не имеет отношения к техногенному загрязнению. Специалисты продолжают мониторинг, чтобы исключить возможные риски для здоровья населения и экосистемы. Все результаты проверки будут доведены до общественности", – проинформировал пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Джумагазиев.

