Жилье для воспитанников детдомов и многодетных казахстанцев незаконно сдавали в аренду

По поручению прокуратуры Карагандинской области сотрудники надзорного органа Балхаша провели проверку в сфере обеспечения жильем социально уязвимых слоев населения, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 9 сентября 2025 года следует, что в ходе проверки выявлены факты незаконного использования государственного жилья.

"Установлены случаи проживания без договора в квартирах, предназначенных для воспитанников детских домов, инвалидов и многодетных семей. Кроме того, выявлены квартиры, которые на протяжении многих лет сдавались в аренду и находились в пустующем состоянии. По результатам проверки прокуратурой внесено представление в адрес акима города. Причиной нарушений явилось бездействие ответственных должностных лиц и отсутствие должного контроля". Прокуратура Карагандинской области

В результате принятых мер права граждан были восстановлены. Двое жителей Балхаша из социально уязвимой категории – сироты и неполная семья – получили законное жилье, по другим квартирам ведется оформление документов.

"На сегодняшний день акиматом проводятся мероприятия по инвентаризации жилищного фонда". Прокуратура Карагандинской области

19 мая 2025 года стало известно, что в Казахстане получить квартиру от государства нуждающимся в жилье казахстанцам станет проще.