Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Торговля несовершеннолетним: воспитанник детдома исчез в Караганде

Торговля несовершеннолетним: воспитанник детдома исчез в Караганде Фото: Zakon.kz
Прокуратурой Карагандинской области начато расследование по факту торговли несовершеннолетним лицом, сообщает Zakon.kz.

По данным областной прокуратуры, школьник числился в "Цифровой карте семьи", как не посещающий школу.

"Проверка показала, что ребенок в Областном перинатальном центре Караганды оставлен в 2011 году, будучи новорожденным, и в дальнейшем определен в детский дом "Пионерский" Осакаровского района. Прокуратурой установлено, что данные сведения не соответствуют действительности, ребенок фактически исчез и его местонахождение неизвестно", – говорится в сообщении 21 февраля 2024 года.

По указанию прокурора Осакаровского района начато досудебное расследование по ст. 135 УК РК, а именно – торговля несовершеннолетними.

Материал по теме

Как в Казахстане будут бороться с торговлей людьми

Ранее детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что в начале февраля в результате проверки мобильных групп областной прокуратуры и опеки выявили троих детей из одной семьи – одну девочку и двух мальчиков, которых патронатная семья взяла из детского дома в 2018 году, когда детям было 14, 12, 8 лет. Старших держали на своей ферме в 20 км от города и заставляли ухаживать за скотом. По словам омбудсмена, проехав на ферму, члены комиссии ужаснулись от условий проживания детей. Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Позже приемную мать задержали.

Читайте также

пропажа оружия в ДП Алматы, расследование, Генпрокуратура
Пропажа оружия в ДП Алматы: расследование уголовного дела передали спецпрокурорам
Необычную кражу выявили в Алматы
Необычную кражу выявили в Алматы
Рабство детей в Улытауской области: всего два года грозит приемной матери
Рабство детей в Улытауской области: всего два года грозит приемной матери
Динара Халдарова
Караганда Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Мороз до минус 63 градуса в ВКО: в "Казгидромет" прокомментировали ситуацию
Мороз до -63° в ВКО: в "Казгидромете" прокомментировали ситуацию
Адыраспан запретили в России
Адыраспан запретили в России
снегопад в городе Алматы в феврале
Зима не сдается: прогноз погоды в Алматы до конца февраля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: