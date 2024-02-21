Торговля несовершеннолетним: воспитанник детдома исчез в Караганде

Прокуратурой Карагандинской области начато расследование по факту торговли несовершеннолетним лицом, сообщает Zakon.kz.

По данным областной прокуратуры, школьник числился в "Цифровой карте семьи", как не посещающий школу.

"Проверка показала, что ребенок в Областном перинатальном центре Караганды оставлен в 2011 году, будучи новорожденным, и в дальнейшем определен в детский дом "Пионерский" Осакаровского района. Прокуратурой установлено, что данные сведения не соответствуют действительности, ребенок фактически исчез и его местонахождение неизвестно", – говорится в сообщении 21 февраля 2024 года.

По указанию прокурора Осакаровского района начато досудебное расследование по ст. 135 УК РК, а именно – торговля несовершеннолетними.

Материал по теме Как в Казахстане будут бороться с торговлей людьми

Ранее детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что в начале февраля в результате проверки мобильных групп областной прокуратуры и опеки выявили троих детей из одной семьи – одну девочку и двух мальчиков, которых патронатная семья взяла из детского дома в 2018 году, когда детям было 14, 12, 8 лет. Старших держали на своей ферме в 20 км от города и заставляли ухаживать за скотом. По словам омбудсмена, проехав на ферму, члены комиссии ужаснулись от условий проживания детей. Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Позже приемную мать задержали.