Снегопад в Алматы: рейсы переносятся, аэропорт усилил меры безопасности
Так, согласно обращению администрации аэропорта:
"В связи с обильным снегопадом и низкой видимостью часть рейсов переносится на более позднее время".
Отмечено, что для обеспечения безопасности полетов на аэродроме проводится непрерывная уборка снега с взлетно-посадочных полос, рулежных дорог и перронов, а также осуществляется противообледенительная обработка воздушных судов.
"Службы аэропорта усилены и находятся в оперативном взаимодействии с авиакомпаниями. Любые решения по вылету и прилету принимаются с учетом актуальных метеоусловий и требований безопасности полетов".Пресс-служба аэропорта Алматы
Из-за сложившейся ситуации пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний и следить за расписанием рейсов на официальном сайте аэропорта.
О надвигающейся непогоде жителей и гостей Алматы предупреждали еще 8 декабря 2025 года.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) также рассказали о ситуации, сложившейся на дорогах города. По данным правоохранителей, с 20:00 9 декабря до 06:00 10 декабря зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Пострадали девять человек, погибших нет.