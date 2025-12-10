#Казахстан в сравнении
Общество

Снегопад в Алматы: рейсы переносятся, аэропорт усилил меры безопасности

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 11:34 Фото: Zakon.kz
Снегопад, начавшийся в ночь на 9 декабря 2025 года, в Алматы внес коррективы в работу международного аэропорта. В пресс-службе воздушной гавани выступили с важным заявлением по этому поводу, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно обращению администрации аэропорта:

"В связи с обильным снегопадом и низкой видимостью часть рейсов переносится на более позднее время".

Отмечено, что для обеспечения безопасности полетов на аэродроме проводится непрерывная уборка снега с взлетно-посадочных полос, рулежных дорог и перронов, а также осуществляется противообледенительная обработка воздушных судов.

"Службы аэропорта усилены и находятся в оперативном взаимодействии с авиакомпаниями. Любые решения по вылету и прилету принимаются с учетом актуальных метеоусловий и требований безопасности полетов".Пресс-служба аэропорта Алматы

Из-за сложившейся ситуации пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний и следить за расписанием рейсов на официальном сайте аэропорта.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 11:34
Почти половина месячной нормы снега выпала в Алматы

О надвигающейся непогоде жителей и гостей Алматы предупреждали еще 8 декабря 2025 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 11:34
Белым-бело: первый зимний снег встретили алматинцы – фоторепортаж

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) также рассказали о ситуации, сложившейся на дорогах города. По данным правоохранителей, с 20:00 9 декабря до 06:00 10 декабря зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Пострадали девять человек, погибших нет.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
