Штраф до 7,8 млн или до 10 лет тюрьмы: что грозит за незаконные лотереи в Казахстане
В ведомстве напоминают, что проводить лотерейные розыгрыши могут только операторы лотерей. Это регламентировано законом "О лотереях и лотерейной деятельности".
Оператор лотерей – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по проведению лотерей и у которого имеется соответствующее разрешение от уполномоченного государственного органа.
Кроме того, специалисты подчеркивают, что оператор лотерей обязан согласовать условия проведения лотереи в Министерстве туризма и спорта.
"Категорически запрещается проведение лотерей физическими, а также юридическими лицами, не являющимися официальными операторами, и не получивших разрешение в уполномоченном государственном органе".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Стоит отметить, что участие допускается гражданам достигших 18-летнего возраста.
Далее идет еще одно уточнение.
Распространение лотерейных билетов осуществляется оператором и агентами, которые в соответствии с законом имеют на это официальные полномочия.
"Призовой фонд формируется оператором лотерей. Его размер должен быть не менее 50% от выручки, от реализованных билетов или за счет собственных средств".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Конечно же, согласно двум законам "О защите прав потребителей" и "О рекламе" информация о предлагаемых товарах (работах, услугах), а также ее реклама должна быть достоверной.
"За нарушение законодательства о лотереях и лотерейной деятельности КоАП ст.445-1 предусматривает взыскание в виде штрафа от 500 до 2000 МРП (МРП в 2025 году равен 3 932 тенге. В итоге, от 1 966 000 до 7 864 000). Использование лотерейной деятельности в мошеннических целях предусматривает уголовную ответственность по ст.190 УК с назначением наказания сроком до 10 лет лишения свободы".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
