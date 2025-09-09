Штраф до 7,8 млн или до 10 лет тюрьмы: что грозит за незаконные лотереи в Казахстане

Генеральная прокуратура Казахстана обращает пристальное внимание на то, что в средствах массовой информации (СМИ) и социальных сетях повсеместно публикуется реклама о проведении розыгрышей, где принимает участие большое количество казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напоминают, что проводить лотерейные розыгрыши могут только операторы лотерей. Это регламентировано законом "О лотереях и лотерейной деятельности".

Оператор лотерей – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по проведению лотерей и у которого имеется соответствующее разрешение от уполномоченного государственного органа.

Кроме того, специалисты подчеркивают, что оператор лотерей обязан согласовать условия проведения лотереи в Министерстве туризма и спорта.

"Категорически запрещается проведение лотерей физическими, а также юридическими лицами, не являющимися официальными операторами, и не получивших разрешение в уполномоченном государственном органе". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Стоит отметить, что участие допускается гражданам достигших 18-летнего возраста.

Далее идет еще одно уточнение.

Распространение лотерейных билетов осуществляется оператором и агентами, которые в соответствии с законом имеют на это официальные полномочия.

"Призовой фонд формируется оператором лотерей. Его размер должен быть не менее 50% от выручки, от реализованных билетов или за счет собственных средств". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Конечно же, согласно двум законам "О защите прав потребителей" и "О рекламе" информация о предлагаемых товарах (работах, услугах), а также ее реклама должна быть достоверной.

"За нарушение законодательства о лотереях и лотерейной деятельности КоАП ст.445-1 предусматривает взыскание в виде штрафа от 500 до 2000 МРП (МРП в 2025 году равен 3 932 тенге. В итоге, от 1 966 000 до 7 864 000). Использование лотерейной деятельности в мошеннических целях предусматривает уголовную ответственность по ст.190 УК с назначением наказания сроком до 10 лет лишения свободы". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

