Глиняную схему почти на миллиард тенге провернул казахстанец: ему грозит 10 лет тюрьмы

Казахстанца будут судить за незаконную добычу глины почти на 800 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Дело расследовали в Костанайской области. Согласно информации прокуратуры региона, с октября 2024-го по август 2025 года подозреваемый, не имея соответствующей лицензии, действуя через принадлежащее ему ТОО, незаконно добывал глину на территории Аркалыкского месторождения. И затем под видом легального сырья продавал ее предприятиям на юге страны.

"Для сокрытия преступной деятельности он арендовал железнодорожный тупик в промышленной зоне города Аркалыка, куда свозил похищенное сырье. С целью придания законного вида происхождению похищенного сырья заключил фиктивный договор о приобретении 8 тыс. глины с другим ТОО, руководителем которого являлся его родственник, хотя фактически не приобретал ее", – рассказали в надзорном органе.

Общий объем незаконно вывезенной глины превысил 15 тыс. тонн. Государству причинен ущерб на сумму свыше 795 млн тенге.

Действия подозреваемого квалифицировали по ст. 188 ч. 4 п. 3) УК (кража в особо крупном размере), ст. 214 ч. 2 п. 2) УК (осуществление незаконной предпринимательской деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере), ст. 218 ч. 2 п. 3) УК (легализация денег, полученных преступным путем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Уголовное дело направлено в суд.

А в Восточно-Казахстанской области "черные" старатели изменили русло реки и два года безнаказанно добывали золото.