#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Общество

Глиняную схему почти на миллиард тенге провернул казахстанец: ему грозит 10 лет тюрьмы

добыча полезных ископаемых, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 12:03 Фото: pixabay
Казахстанца будут судить за незаконную добычу глины почти на 800 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Дело расследовали в Костанайской области. Согласно информации прокуратуры региона, с октября 2024-го по август 2025 года подозреваемый, не имея соответствующей лицензии, действуя через принадлежащее ему ТОО, незаконно добывал глину на территории Аркалыкского месторождения. И затем под видом легального сырья продавал ее предприятиям на юге страны.

"Для сокрытия преступной деятельности он арендовал железнодорожный тупик в промышленной зоне города Аркалыка, куда свозил похищенное сырье. С целью придания законного вида происхождению похищенного сырья заключил фиктивный договор о приобретении 8 тыс. глины с другим ТОО, руководителем которого являлся его родственник, хотя фактически не приобретал ее", – рассказали в надзорном органе.

Общий объем незаконно вывезенной глины превысил 15 тыс. тонн. Государству причинен ущерб на сумму свыше 795 млн тенге.

Действия подозреваемого квалифицировали по ст. 188 ч. 4 п. 3) УК (кража в особо крупном размере), ст. 214 ч. 2 п. 2) УК (осуществление незаконной предпринимательской деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере), ст. 218 ч. 2 п. 3) УК (легализация денег, полученных преступным путем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Уголовное дело направлено в суд.

А в Восточно-Казахстанской области "черные" старатели изменили русло реки и два года безнаказанно добывали золото.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Казахстанец больше двух лет "содержал" мошенницу, лишившись 45 млн тенге
13:01, 16 октября 2025
Казахстанец больше двух лет "содержал" мошенницу, лишившись 45 млн тенге
Ущерб на сотни миллионов тенге: полиция рассказала о незаконной добыче ресурсов
12:21, 02 мая 2024
Ущерб на сотни миллионов тенге: полиция рассказала о незаконной добыче ресурсов
Сигареты почти на миллиард тенге уничтожили в Уральске
12:10, 01 декабря 2023
Сигареты почти на миллиард тенге уничтожили в Уральске
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: