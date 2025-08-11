Россия выдала Казахстану мужчину, которому грозит 17 лет тюрьмы

Генеральная прокуратура РК из Российской Федерации экстрадировала гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе 11 августа 2025 года рассказали, что подозреваемый в ноябре 2024 года в Костанайской области пришел в квартиру подростка, с родителями которого поддерживал дружеские отношения.

"Находясь наедине с потерпевшим, достоверно зная о его возрасте и психическом заболевании, мужчина совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. После совершения данного преступления подозреваемый покинул территорию Казахстана, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В прошлом году он был задержан в Челябинской области Российской Федерации и по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан. В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор", – сказано в распространенном сообщении.

За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 17 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В конце июля 2025-го Генеральная прокуратура Казахстана рассказала об экстрадиции из Кыргызстана гражданина РК для привлечения к уголовной ответственности за групповое изнасилование.