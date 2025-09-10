Что нужно делать, чтобы зарабатывать больше 85 тыс. тенге – совет главы Минтруда

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах Мажилиса 10 сентября 2025 года призвала казахстанцев не бояться работы, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, что нужно делать казахстанцам, чтобы не зарабатывать минимальную заработную плату.

"Что нужно делать, чтобы не получать 85 тыс. тенге? Совет может быть один. Первое, надо учиться. И второе – трудиться, повышать постоянно свою квалификацию и переводиться на более высокооплачиваемую работу", – сказала в ответ Светлана Жакупова.

В случае если человек не может работать, например, в случае ухода за маленьким ребенком, государство, добавила министр, оказывает социальную поддержку.

"Выплачиваются специальные социальные пособия и может быть даже назначена адресная социальная помощь. Если граждане находятся в таком положении, им нужно обращаться в уполномоченные органы. Там им могут подсказать, как оформить необходимые документы", – резюмировала глава Минтруда и социальной защиты населения.

10 сентября 2025 года Светлана Жакупова сообщила, что по Казахстану 329 граждан получают зарплату в размере менее 85 тысяч тенге.