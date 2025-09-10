#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
536.76
630.85
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
536.76
630.85
6.45
Финансы

Что нужно делать, чтобы зарабатывать больше 85 тыс. тенге – совет главы Минтруда

Светлана Жакупова, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 14:45 Фото: primeminister.kz
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах Мажилиса 10 сентября 2025 года призвала казахстанцев не бояться работы, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, что нужно делать казахстанцам, чтобы не зарабатывать минимальную заработную плату.

"Что нужно делать, чтобы не получать 85 тыс. тенге? Совет может быть один. Первое, надо учиться. И второе – трудиться, повышать постоянно свою квалификацию и переводиться на более высокооплачиваемую работу", – сказала в ответ Светлана Жакупова.

В случае если человек не может работать, например, в случае ухода за маленьким ребенком, государство, добавила министр, оказывает социальную поддержку.

"Выплачиваются специальные социальные пособия и может быть даже назначена адресная социальная помощь. Если граждане находятся в таком положении, им нужно обращаться в уполномоченные органы. Там им могут подсказать, как оформить необходимые документы", – резюмировала глава Минтруда и социальной защиты населения.

10 сентября 2025 года Светлана Жакупова сообщила, что по Казахстану 329 граждан получают зарплату в размере менее 85 тысяч тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Доллар еще подорожал на торгах 10 сентября
Финансы
15:38, Сегодня
Доллар еще подорожал на торгах 10 сентября
В Минтруда придумали, как бороться с зарплатами "в конвертах"
Финансы
15:07, Сегодня
В Минтруда придумали, как бороться с зарплатами "в конвертах"
Будут ли сокращать соцвыплаты, объяснила глава Минтруда
Финансы
13:58, Сегодня
Будут ли сокращать соцвыплаты, объяснила глава Минтруда
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: