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Происшествия

Бывших полицейских и участников ОПГ задержали в Павлодарской области

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 15:44 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе прокуратуры Павлодарской области заявили о задержании преступной группы, в которую входили бывшие силовики и участники ОПГ, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, подозреваемые с применением насилия удерживали человека в его автомобиле, чтобы завладеть крупной суммой денег.

"Материалы по фактам похищения человека и вымогательства зарегистрированы в ЕРДР прокуратуры по статьям 125 и 194 Уголовного кодекса, досудебное расследование проводится специальными прокурорами. Подозреваемые задержаны, в отношении их судом избрана мера пресечения", – пояснили в прокуратуре региона.

Сейчас правоохранители проводят следственные мероприятия по установлению других фактов преступной деятельности подозреваемых.

Вычислить фигурантов удалось сотрудникам Департамента экономических расследований при поддержке Антикоррупционной службы.

Ранее в Генеральной прокуратуре рассказали о самых частых жалобах казахстанцев, которые поступают в надзорные органы.

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Андрей Дюсупов
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