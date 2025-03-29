Бывших полицейских и участников ОПГ задержали в Павлодарской области

В пресс-службе прокуратуры Павлодарской области заявили о задержании преступной группы, в которую входили бывшие силовики и участники ОПГ, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, подозреваемые с применением насилия удерживали человека в его автомобиле, чтобы завладеть крупной суммой денег.

"Материалы по фактам похищения человека и вымогательства зарегистрированы в ЕРДР прокуратуры по статьям 125 и 194 Уголовного кодекса, досудебное расследование проводится специальными прокурорами. Подозреваемые задержаны, в отношении их судом избрана мера пресечения", – пояснили в прокуратуре региона.

Сейчас правоохранители проводят следственные мероприятия по установлению других фактов преступной деятельности подозреваемых.

Вычислить фигурантов удалось сотрудникам Департамента экономических расследований при поддержке Антикоррупционной службы.

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