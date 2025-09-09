Пылесос за 1,9 млн тенге: как "бонус" обернулся кредитом для жителя Актобе
Согласно предыстории, представители компании позвонили потребителю с предложением бесплатной химчистки ковров с целью увеличения количества клиентов. Однако, их визит был связан с продажей дорогого пылесоса.
Мужчина рассказал, что менеджеры компании настойчиво способствовали быстрому принятию решения, демонстрируя пылесос и сравнивая его цены с другими магазинами.
"В качестве бонуса они предложили принять бывший в употреблении пылесос и оформить покупку нового пылесоса стоимостью 1 900 000 тенге за 1 320 000 тенге. Потребитель отказался передавать свой старый пылесос, однако оплата за новый товар была оформлена в кредит через банк", – отмечено в публикации Министерства.
В последствии потребитель отказывается от получения товара и требует возврата средств.
Однако продавец отказывается вернуть деньги за неиспользованный товар в течение установленного законом срока.
Согласно закону "О защите прав потребителей", непродовольственный товар можно вернуть в течение 14 дней при сохранении товарного вида.
При поддержке специалистов казахстанцу все-таки помогли составить претензию, провели беседу с продавцом.
В итоге история из Актобе закончилась таким образом:
- договор купли-продажи расторгнут;
- кредит отменен.
- деньги возвращены.
"Жалобы потребители могут подать через e-Өтініш или @kzpp_bot в Telegram".Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК
27 августа 2025 года стало известно, что в Казахстане установят новые требования к объектам торговли. Подробнее об этом читайте по этой ссылке.