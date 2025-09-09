Пылесос за 1,9 млн тенге: как "бонус" обернулся кредитом для жителя Актобе

В пресс-службе Министерства торговли и интеграции Казахстана рассказали интересную историю потребителя из Актобе. О том, как казахстанцу удалось осуществить возврат дорогостоящего товара и отменить кредит, в материале – Zakon.kz.

Согласно предыстории, представители компании позвонили потребителю с предложением бесплатной химчистки ковров с целью увеличения количества клиентов. Однако, их визит был связан с продажей дорогого пылесоса.

Мужчина рассказал, что менеджеры компании настойчиво способствовали быстрому принятию решения, демонстрируя пылесос и сравнивая его цены с другими магазинами.

"В качестве бонуса они предложили принять бывший в употреблении пылесос и оформить покупку нового пылесоса стоимостью 1 900 000 тенге за 1 320 000 тенге. Потребитель отказался передавать свой старый пылесос, однако оплата за новый товар была оформлена в кредит через банк", – отмечено в публикации Министерства.

В последствии потребитель отказывается от получения товара и требует возврата средств.

Однако продавец отказывается вернуть деньги за неиспользованный товар в течение установленного законом срока.

Согласно закону "О защите прав потребителей", непродовольственный товар можно вернуть в течение 14 дней при сохранении товарного вида.

При поддержке специалистов казахстанцу все-таки помогли составить претензию, провели беседу с продавцом.

В итоге история из Актобе закончилась таким образом:

договор купли-продажи расторгнут;

кредит отменен.

деньги возвращены.

"Жалобы потребители могут подать через e-Өтініш или @kzpp_bot в Telegram". Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

27 августа 2025 года стало известно, что в Казахстане установят новые требования к объектам торговли. Подробнее об этом читайте по этой ссылке.