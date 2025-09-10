Получали пенсию сразу в трех странах: что им грозит в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 10 сентября 2025 года на брифинге в Мажилисе рассказала, что грозит людям, которые получали пенсии одновременно в нескольких странах, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, наказание для них существует одно – это возврат незаконно полученных бюджетных средств. "Минтруда не владеет информацией о дате нелегального выезда за пределы РК – когда он был снят с регистрации, какое время он не проживал в стране. Определить сумму ущерба должен уполномоченный орган – Агентство по финмонторингу", – сказала Жакупова. Министр отметила, что все материалы уже переданы, следствие ведется. "Самое большое наказание – всю оставшуюся жизнь восстанавливать средства. Закон и порядок должны работать во всем обществе", – добавила глава Минтруда. Ранее министр сообщала о фактах, когда люди получали пенсию в трех странах сразу.

