Кто может рассчитывать на максимальную соцпомощь в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 10 сентября 2025 года на брифинге в Мажилисе рассказала, как высчитывается коэффициент иждивенческой нагрузки для определения размера социальной помощи, передает корреспондент Zakon.kz.

Она объяснила, что при большом количестве нетрудоспособных в семье соцпомощь будет больше.

"Коэффициент иждивенческой нагрузки – это очень хороший коэффициент, который учитывает количество иждивенцев в семье, чтобы рассчитать ее потенциал развития. К примеру, мама одна воспитывает четверых детей, у нее очень большой коэффициент иждивенческой нагрузки", – сказала Жакупова.

Поскольку дети несовершеннолетние, они не могут пойти работать.

"При высоком уровне нагрузки должна быть максимальная мера поддержки. Все эти вещи предусмотрены", – добавила министр.

8 сентября президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления с Посланием народу Казахстана заявил, что в стране предстоит унифицировать размеры социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах.