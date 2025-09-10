Кто может рассчитывать на максимальную соцпомощь в Казахстане
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 10 сентября 2025 года на брифинге в Мажилисе рассказала, как высчитывается коэффициент иждивенческой нагрузки для определения размера социальной помощи, передает корреспондент Zakon.kz.
Она объяснила, что при большом количестве нетрудоспособных в семье соцпомощь будет больше.
"Коэффициент иждивенческой нагрузки – это очень хороший коэффициент, который учитывает количество иждивенцев в семье, чтобы рассчитать ее потенциал развития. К примеру, мама одна воспитывает четверых детей, у нее очень большой коэффициент иждивенческой нагрузки", – сказала Жакупова.
Поскольку дети несовершеннолетние, они не могут пойти работать.
"При высоком уровне нагрузки должна быть максимальная мера поддержки. Все эти вещи предусмотрены", – добавила министр.
8 сентября президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления с Посланием народу Казахстана заявил, что в стране предстоит унифицировать размеры социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах.
