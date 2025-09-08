Лже-ветераны подделывают документы и получают льготы в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 8 сентября 2025 года рассказала о получающих льготы лже-ветеранах, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства в своем послании заявил, что государство до сих пор платит и оказывает медицинские услуги участникам конфликтов на территории бывшего СССР и за его пределами. Жакупова прокомментировала слова Касым-Жомарта Токаева.

"Есть факты, когда с поддельными документами люди выдавали себя за ветеранов и получали льготы. Сами ветераны подавали сигналы, что лже-ветераны подделывали справки и получали льготы", – сказала министр в кулуарах правительства.

Ранее Токаев заявил, что "близорукая, примиренческая социальная политика государства привела к появлению более ста разного рода льгот, выбиванием которых занимается отдельная категория граждан, так называемые "помогайки".