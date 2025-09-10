#АЭС в Казахстане
Общество

Когда в Алматы придут дожди и какая погода ожидается в Астане и Шымкенте

девушка с зонтом, природа, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 14:56 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на 11, 12 и 13 сентября 2025 года по трем мегаполисам. Из него следует, что в Шымкенте ожидается погода без осадков, а в Астане и Алматы – дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 11 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза, туман. Ветер северный 7-12, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +14+16°С.
  • 12 сентября: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +14+16°С.
  • 13 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +11+13°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 11 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +24+26°С.
  • 12 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.
  • 13 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 11 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С.
  • 12 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +32+34°С.
  • 13 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 14:56
Синоптики предупредили жителей Уральска и Актобе об НМУ: что им важно знать

Ранее синоптики объявили о похолодании, граде и заморозках в Казахстане. Подробнее о погоде на 11, 12 и 13 сентября 2025 года – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Ошибка в тексте: