Синоптики предупредили жителей Уральска и Актобе об НМУ: что им важно знать

Сегодня неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в двух городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили специалисты РГП "Казгидромет".

"10 сентября 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Уральске, Актобе", – говорится в обращении, опубликованном на сайте Гидрометцентра в среду.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 10 сентября 2025 года.