#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
Общество

Синоптики предупредили жителей Уральска и Актобе об НМУ: что им важно знать

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 09:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в двух городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили специалисты РГП "Казгидромет".

"10 сентября 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Уральске, Актобе", – говорится в обращении, опубликованном на сайте Гидрометцентра в среду.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 09:36
Опубликован прогноз погоды в Казахстане на 10 сентября

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 10 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Мажилис ратифицировал важный документ по определению МЗП
Общество
11:07, Сегодня
Мажилис ратифицировал важный документ по определению МЗП
Привлекают на работу незаконно: о махинациях крупных компаний рассказала глава Минтруда
Общество
11:04, Сегодня
Привлекают на работу незаконно: о махинациях крупных компаний рассказала глава Минтруда
Новый вид общественного транспорта появится в Астане
Общество
10:26, Сегодня
Новый вид общественного транспорта появится в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: