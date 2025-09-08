Алматы и Астану зальет дождями, а чего ждать жителям Шымкента: погода на 9-11 сентября

Фото: unsplash

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на 9, 10 и 11 сентября 2025 года по трем крупнейшим мегаполисам. Из него следует, что Алматы и Астану зальет дождями, а Шымкент ожидает погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 9 сентября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.

10 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +16+18°С.

11 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +13+15°С. Прогноз погоды по Алматы 9 сентября: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°С.

10-11 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С. Прогноз погоды по Шымкенту 9 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.

10-11 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С. Материал по теме Сразу восемь городов Казахстана накроет грязный воздух в понедельник Ранее стало известно, что на Казахстан надвигается циклон с дождями и заморозками.

