Общество

Алматы и Астану зальет дождями, а чего ждать жителям Шымкента: погода на 9-11 сентября

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 14:10 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на 9, 10 и 11 сентября 2025 года по трем крупнейшим мегаполисам. Из него следует, что Алматы и Астану зальет дождями, а Шымкент ожидает погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 9 сентября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.
  • 10 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +16+18°С.
  • 11 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +13+15°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 9 сентября: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°С.
  • 10-11 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 9 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.
  • 10-11 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 14:10
Сразу восемь городов Казахстана накроет грязный воздух в понедельник

Ранее стало известно, что на Казахстан надвигается циклон с дождями и заморозками.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
