В Казахстане объявили о похолодании, граде и заморозках

С 11 по 13 сентября 2025 года на большей части Казахстана, кроме южных регионов, ожидается осенняя, прохладная и дождливая погода. Об этом стало известно из прогноза погоды синоптиков РГП "Казгидромет" на ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

Всему виной, как утверждают метеорологи, северный циклон и атмосферные фронтальные разделы, связанные с ним.

К примеру, 11 сентября на севере, 11-12 сентября на востоке, 11-13 сентября в центре Казахстана ожидаются сильные дожди, на севере, востоке страны возможны град, шквал.

Кроме того, в конце периода юг и юго-восток Казахстана окажутся под влиянием южного циклона, который, помимо дождей, принесет кратковременное повышение температур в указанных регионах.

"По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре РК в ночные и утренние часы – туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Как обычно, на юге страны прогнозируют пыльную бурю.

Также, согласно прогнозу, в большинстве регионов ожидается понижение температур.

На западе ночью до +5-16°С, днем до +15-25°С.

На северо-западе страны ночью до +1-11°С, местами заморозки -2°С, днем до +8-20°С.

В северных областях ночью до +1-7°С, местами заморозки -2°С, днем до +8-16°С.

В центре ночью до +1-10°С, на поверхности почвы заморозки -2°С, днем до +10-20°С.

На востоке ночью ожидается понижение до +1+11°С, днем повышение до +15+23°С.

На юге ночью повышение до +12+20°С, днем небольшое колебание от +23+33°С до +25+35°С.

На юго-востоке ночью небольшое колебание от +12+17°С.

В горных районах +0+5°С, днем повышение до +24+32°С.

Материал по теме Астане и Алматы стоит готовиться к грозам: прогноз на 10-12 сентября

О том, какой будет погода в стране сегодня, 10 сентября 2025 года, можно прочитать по этой ссылке.