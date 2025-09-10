#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
536.76
630.85
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
536.76
630.85
6.45
Общество

"Детей с аутизмом нужно убивать" – жесткие слова прокомментировала глава Минтруда

Светлана Жакупова, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 13:25 Фото: primeminister.kz
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 10 сентября 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировала призыв блогера к убийству детей с аутизмом, передает корреспондент Zakon.kz.

Блогер написала в соцсетях о том, что детей с аутизмом нужно либо лечить, либо убивать.

"Конечно, я к этому высказыванию отношусь отрицательно, таких фактов и проявлений не должно быть. Мы строим с вами инклюзивное общество, и мы не допускаем дискриминации из-за инвалидности", – сказала Жакупова.

По ее словам, дети с аутизмом находятся на особом контроле нескольких ведомств – Минпросвещения, Минтруда и Минздрава.

"Мы в полной мере поддерживаем этих детей. И в отношении блогера, думаю, правоохранительные органы примут правильное решение, самое жесткое", – добавила министр.

Ранее полиция Алматы завела уголовное дело по факту призывов негативного характера в отношении детей с аутизмом.

О том, что грозит родителям особенного подростка, который кинул ребенка на землю, читайте в материале.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Кто может рассчитывать на максимальную соцпомощь в Казахстане
Общество
13:46, Сегодня
Кто может рассчитывать на максимальную соцпомощь в Казахстане
Получали пенсию сразу в трех странах: что им грозит в Казахстане
Общество
13:12, Сегодня
Получали пенсию сразу в трех странах: что им грозит в Казахстане
Работа в Южной Корее: Минтруда надеется ратифицировать соглашение до конца 2025 года
Общество
13:07, Сегодня
Работа в Южной Корее: Минтруда надеется ратифицировать соглашение до конца 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: