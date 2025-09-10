"Детей с аутизмом нужно убивать" – жесткие слова прокомментировала глава Минтруда
Фото: primeminister.kz
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 10 сентября 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировала призыв блогера к убийству детей с аутизмом, передает корреспондент Zakon.kz.
Блогер написала в соцсетях о том, что детей с аутизмом нужно либо лечить, либо убивать.
"Конечно, я к этому высказыванию отношусь отрицательно, таких фактов и проявлений не должно быть. Мы строим с вами инклюзивное общество, и мы не допускаем дискриминации из-за инвалидности", – сказала Жакупова.
По ее словам, дети с аутизмом находятся на особом контроле нескольких ведомств – Минпросвещения, Минтруда и Минздрава.
"Мы в полной мере поддерживаем этих детей. И в отношении блогера, думаю, правоохранительные органы примут правильное решение, самое жесткое", – добавила министр.
Ранее полиция Алматы завела уголовное дело по факту призывов негативного характера в отношении детей с аутизмом.
О том, что грозит родителям особенного подростка, который кинул ребенка на землю, читайте в материале.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript