"Детей с аутизмом нужно убивать" – жесткие слова прокомментировала глава Минтруда

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 10 сентября 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировала призыв блогера к убийству детей с аутизмом, передает корреспондент Zakon.kz.

Блогер написала в соцсетях о том, что детей с аутизмом нужно либо лечить, либо убивать.

"Конечно, я к этому высказыванию отношусь отрицательно, таких фактов и проявлений не должно быть. Мы строим с вами инклюзивное общество, и мы не допускаем дискриминации из-за инвалидности", – сказала Жакупова.

По ее словам, дети с аутизмом находятся на особом контроле нескольких ведомств – Минпросвещения, Минтруда и Минздрава.

"Мы в полной мере поддерживаем этих детей. И в отношении блогера, думаю, правоохранительные органы примут правильное решение, самое жесткое", – добавила министр.

Ранее полиция Алматы завела уголовное дело по факту призывов негативного характера в отношении детей с аутизмом.

