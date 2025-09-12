В каких странах могут легально работать казахстанцы, рассказали в Минтруда

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах Мажилиса 10 сентября 2025 года назвала страны, куда казахстанцы могут легально выехать на работу, передает корреспондент Zakon.kz.

Светлана Жакупова напомнила, что казахстанцы, претендующие на выезд из страны для осуществления трудовой деятельности, могут всю необходимую информацию получить на портале migration.enbek.kz.

"Выберете страну выезда и обязательно получите справку по этой стране, справку по трудовому законодательству и о том, что вы должны предпринять для того, чтобы защитить свои трудовые и социальные гарантии в стране трудоустройства. То есть, это все полностью у нас транслируется в открытом режиме. И если даже наши казахстанцы сегодня находятся за пределами страны, они через интернет могут также посетить этот портал и получить полную консультацию", – отметила министр.

Между тем, по ее словам, ведется работа по ратификации Соглашений, которые позволят казахстанцам легально работать в той или иной стране.

"Таких соглашений на сегодняшний день в очереди уже 9 – они в государственных органах на согласовании, и мы готовы после согласования зайти в Мажилис для ратификации этих соглашений. 10 соглашений, которые уже на сегодня подписаны и работают – это ближние зарубежье. Из дальних стран, можно отметить Вьетнам, Великобританию, Словакия, Чехия, Япония", – перечислила глава Минтруда.

Турция отказывается от двухстороннего договора и предлагает подписать соглашение непосредственно в рамках организации Тюркских государств.

10 сентября 2025 года депутаты Мажилиса ратифицировали Соглашение между Казахстаном и Государством Катар о регулировании трудоустройства казахстанцев в Катаре.

12 февраля 2025 года первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов сообщил, что казахстанцы могут легально работать в Великобритании по определенным профессиям, так как между странами заключен меморандум в сфере трудовой миграции.