В каких странах могут легально работать казахстанцы, рассказали в Минтруда
Светлана Жакупова напомнила, что казахстанцы, претендующие на выезд из страны для осуществления трудовой деятельности, могут всю необходимую информацию получить на портале migration.enbek.kz.
"Выберете страну выезда и обязательно получите справку по этой стране, справку по трудовому законодательству и о том, что вы должны предпринять для того, чтобы защитить свои трудовые и социальные гарантии в стране трудоустройства. То есть, это все полностью у нас транслируется в открытом режиме. И если даже наши казахстанцы сегодня находятся за пределами страны, они через интернет могут также посетить этот портал и получить полную консультацию", – отметила министр.
Между тем, по ее словам, ведется работа по ратификации Соглашений, которые позволят казахстанцам легально работать в той или иной стране.
"Таких соглашений на сегодняшний день в очереди уже 9 – они в государственных органах на согласовании, и мы готовы после согласования зайти в Мажилис для ратификации этих соглашений. 10 соглашений, которые уже на сегодня подписаны и работают – это ближние зарубежье. Из дальних стран, можно отметить Вьетнам, Великобританию, Словакия, Чехия, Япония", – перечислила глава Минтруда.
Турция отказывается от двухстороннего договора и предлагает подписать соглашение непосредственно в рамках организации Тюркских государств.
10 сентября 2025 года депутаты Мажилиса ратифицировали Соглашение между Казахстаном и Государством Катар о регулировании трудоустройства казахстанцев в Катаре.
12 февраля 2025 года первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов сообщил, что казахстанцы могут легально работать в Великобритании по определенным профессиям, так как между странами заключен меморандум в сфере трудовой миграции.