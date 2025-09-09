Опубликован прогноз погоды в Казахстане на 10 сентября

В Казахстане в предстоящую среду, 10 сентября 2025 года, ожидаются дожди с грозами, местами ливни, град, шквал и туман. Об этом говорится в прогнозе, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, погода преимущественно без осадков ожидается на западе и юге страны. "Погоду на большей части Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами, на севере, юго-востоке, в центре республики – сильный дождь, град, шквал... По республике прогнозируется усиление ветра, на юге страны с пыльной бурей, на западе, севере, востоке, в центре РК в ночные и утренние часы – туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Вместе с тем в ряде регионов ожидается: высокая пожарная опасность – на севере, востоке области Жетысу, на юге, востоке Алматинской области, на севере Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на западе, в центре Актюбинской, на востоке Костанайской, востоке области Улытау,

– на севере, востоке области Жетысу, на юге, востоке Алматинской области, на севере Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на западе, в центре Актюбинской, на востоке Костанайской, востоке области Улытау, чрезвычайная пожарная опасность – в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской областях, в области Жетысу, на западе Западно-Казахстанской, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на востоке Актюбинской областей, на юге области Улытау. Материал по теме На Казахстан надвигается циклон с дождями и заморозками О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 10 по 12 сентября 2025 года, можете прочитать здесь.

