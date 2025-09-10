Школьникам изменят расписание уроков в Астане

В Астане родители учащихся пятых классов школы-лицея №15 пожаловались на расписание занятий и обратились в Министерство просвещения РК, а также к администрации учебного заведения. На это отреагировали в Управлении образования города, сообщает Zakon.kz.

Обращение 10 сентября 2025 года опубликовали в одном из столичных Instagram-пабликов:

"На сегодняшний день учебные дни у пятиклассников составляют по 7 уроков, что является чрезмерной нагрузкой для детей этого возраста. Кроме того, занятия заканчиваются в 19:40, и дети возвращаются домой поздно, уставшие и без возможности полноценно отдохнуть, провести время с семьей или заняться внеурочной деятельностью".

Родители школьников считают, что такая организация учебного процесса негативно сказывается на:

здоровье и психоэмоциональном состоянии детей,

усвоении учебного материала,

режиме сна и отдыха,

общей мотивации к обучению.

В связи с этим они попросили Минпросвещения и администрацию школы-лицея №15:

"1. Сократить количество уроков в расписании пятых классов, учитывая возрастные особенности учащихся. 2. Пересмотреть организацию учебного процесса".

Как пояснили в столичном управлении образования, "в соответствии со статусом лицея в образовательном учреждении наряду с основными учебными занятиями проводятся дополнительные занятия".

"В ближайшее время расписание дополнительных занятий будет пересмотрено и внесены соответствующие изменения", – пообещали родителям школьников в Управлении образования Астаны в среду.

