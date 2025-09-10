#АЭС в Казахстане
Общество

Школьникам изменят расписание уроков в Астане

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 19:24 Фото: Zakon.kz
В Астане родители учащихся пятых классов школы-лицея №15 пожаловались на расписание занятий и обратились в Министерство просвещения РК, а также к администрации учебного заведения. На это отреагировали в Управлении образования города, сообщает Zakon.kz.

Обращение 10 сентября 2025 года опубликовали в одном из столичных Instagram-пабликов:

"На сегодняшний день учебные дни у пятиклассников составляют по 7 уроков, что является чрезмерной нагрузкой для детей этого возраста. Кроме того, занятия заканчиваются в 19:40, и дети возвращаются домой поздно, уставшие и без возможности полноценно отдохнуть, провести время с семьей или заняться внеурочной деятельностью".

Родители школьников считают, что такая организация учебного процесса негативно сказывается на:

  • здоровье и психоэмоциональном состоянии детей,
  • усвоении учебного материала,
  • режиме сна и отдыха,
  • общей мотивации к обучению.

В связи с этим они попросили Минпросвещения и администрацию школы-лицея №15:

"1. Сократить количество уроков в расписании пятых классов, учитывая возрастные особенности учащихся. 2. Пересмотреть организацию учебного процесса".

Как пояснили в столичном управлении образования, "в соответствии со статусом лицея в образовательном учреждении наряду с основными учебными занятиями проводятся дополнительные занятия".

"В ближайшее время расписание дополнительных занятий будет пересмотрено и внесены соответствующие изменения", – пообещали родителям школьников в Управлении образования Астаны в среду.

3 сентября 2025 года стало известно, что в Астане изменили рабочее время, чтобы разгрузить дороги в часы пик. Кого коснутся новые правила, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
