Школьникам изменят расписание уроков в Астане
Обращение 10 сентября 2025 года опубликовали в одном из столичных Instagram-пабликов:
"На сегодняшний день учебные дни у пятиклассников составляют по 7 уроков, что является чрезмерной нагрузкой для детей этого возраста. Кроме того, занятия заканчиваются в 19:40, и дети возвращаются домой поздно, уставшие и без возможности полноценно отдохнуть, провести время с семьей или заняться внеурочной деятельностью".
Родители школьников считают, что такая организация учебного процесса негативно сказывается на:
- здоровье и психоэмоциональном состоянии детей,
- усвоении учебного материала,
- режиме сна и отдыха,
- общей мотивации к обучению.
В связи с этим они попросили Минпросвещения и администрацию школы-лицея №15:
"1. Сократить количество уроков в расписании пятых классов, учитывая возрастные особенности учащихся. 2. Пересмотреть организацию учебного процесса".
Как пояснили в столичном управлении образования, "в соответствии со статусом лицея в образовательном учреждении наряду с основными учебными занятиями проводятся дополнительные занятия".
"В ближайшее время расписание дополнительных занятий будет пересмотрено и внесены соответствующие изменения", – пообещали родителям школьников в Управлении образования Астаны в среду.
