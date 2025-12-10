Как будут учиться школьники второй смены в Астане 10 декабря
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Учащихся начальных классов в школах Астаны перевели на онлайн-обучение 10 декабря 2025 года. Однако не всех. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе столичного Управления образования.
Непогода внесла значительные коррективы в процесс обучения.
Согласно данным Управления:
"В связи с ухудшением погодных условий 10 декабря 2025 года учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения".
Ранее сообщалось, что ученики 0-9-х классов первой смены также учились дистанционно.
В Алматы тоже разразилась непогода. Так, за ночь произошло более 50 ДТП, а в аэропорту города идет задержка рейсов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript