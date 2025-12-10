#Казахстан в сравнении
Общество

Как будут учиться школьники второй смены в Астане 10 декабря

Астана, Астана зимой, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, снегопад в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 12:37 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Учащихся начальных классов в школах Астаны перевели на онлайн-обучение 10 декабря 2025 года. Однако не всех. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе столичного Управления образования.

Непогода внесла значительные коррективы в процесс обучения.

Согласно данным Управления:

"В связи с ухудшением погодных условий 10 декабря 2025 года учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения".

Ранее сообщалось, что ученики 0-9-х классов первой смены также учились дистанционно.

В Алматы тоже разразилась непогода. Так, за ночь произошло более 50 ДТП, а в аэропорту города идет задержка рейсов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
