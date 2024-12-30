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Общество

Зимние каникулы школьников: Минпросвещения обратилось к казахстанцам

Зимние каникулы школьников: Минпросвещения обратилось к казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 12:03 Фото: Минпросвещения РК, фотоиллюстрации ИИ
В казахстанских школах начались зимние каникулы. В связи с этим сегодня, 30 декабря 2024 года, Министерство просвещения страны обратилось к родителям учащихся, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что министерством разработаны и направлены в регионы рекомендации по организации зимних каникул в рамках программы "Біртұтас тәрбие". Они включают уроки безопасности, образовательные, спортивные, культурные и творческие мероприятия.

"Одним из ключевых приоритетов остается обеспечение безопасности детей. Особое внимание уделяется совместному времяпрепровождению школьников с семьями, особенно в праздничные дни. Для профилактики дорожно-транспортных происшествий необходимо уделить внимание мерам безопасности на улицах, на льду, горках, катках, возле водоемов, а также в местах массового скопления людей, на ярмарках и новогодних елках. Также важно соблюдать пожарную безопасность при обращении с огнем и электрическими приборами, использовании новогодних гирлянд, свечей и бенгальских огней", – говорится в обращении Минпросвещения к казахстанцам.

Зимние каникулы школьников продлятся 10 дней – с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. Дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся семь календарных дней – с 10 по 16 февраля 2025 года включительно.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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