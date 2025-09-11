#АЭС в Казахстане
Общество

К жителям Актобе и Атырау с предупреждением обратились синоптики

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В двух городах Казахстана сегодня ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.


Об этом стало известно в четверг из сайта РГП "Казгидромет".

"11 сентября 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе, ночью – в Атырау", – говорится в информации, опубликованной на сайте гидрометцентра.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 09:22
На четверг в Казахстане объявили штормовое предупреждение

О том, когда в Алматы придут дожди и какая погода ожидается в Астане и Шымкенте, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
