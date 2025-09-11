К жителям Актобе и Атырау с предупреждением обратились синоптики

В двух городах Казахстана сегодня ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.





Об этом стало известно в четверг из сайта РГП "Казгидромет".

"11 сентября 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе, ночью – в Атырау", – говорится в информации, опубликованной на сайте гидрометцентра.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

